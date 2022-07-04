梅媽當年反對梅艷芳戀日本人 明年100歲大壽盼與兒子修補關係 (22:16)

已故樂壇天后梅艷芳（阿梅）後天（10月10日）59歲冥壽，梅媽梅覃美金近日接受港台車淑梅節目《舊日的足跡》訪問，談到對女兒的思念，並回憶阿梅生前的點滴。

梅媽表示每天都掛念着女兒：「阿梅十分重視自己的生日，她喜歡熱鬧，小時候生日她愛約同學回家跳舞唱歌，我每年都着她的大哥買10磅大蛋糕給她。我十分掛念她。她一直所做的也不是壞事，卻落得這樣的收場，我也有點心淡了。」

梅媽記得阿梅她出生時情況，她本來登記在廣華醫院生產，怎料在家作動就生下來，之後去廣華醫院剪臍帶。阿梅自小多病，上契予觀音娘娘，7歲時上學途中在花園街被車撞到，在九龍醫院住了1個多月，她的腳被綁着吊起來，好淒涼。梅媽說：「我沒想過自己的女兒會成為『香港的女兒』，可能因為香港人覺得她活潑又有愛心。她小時候在街看見乞丐，身上有錢會給他們；同學打架，她會去『勸交』，把兩邊的人分開，跟他們說：『我哋係同學，唔好嘈，做人唔好打交，唔好咁亂！』她與姊姊梅愛芳感情要好，當年姊姊幫她拿表格參加新秀比賽，阿梅得獎後便送了一層樓給姊姊。」

梅媽未有看電影《梅艷芳》，因自知會忍不住眼淚。她說：「我感謝電影公司為阿梅拍這套戲，使全世界都知道有梅艷芳。阿仔（梅啟明）說要取回版權，我說當然不可，人家很有心，那不是我們可以干預。」她不評論女主角王丹妮是否似阿梅：「你們說吧，我只請他們多搜集真實資料，勿把阿梅描述成不三不四的，否則我會追究，我就只說了這些。」她透露孫兒因《梅艷芳》電影再次找她：「文皓（梅愛芳兒子）很乖，他和我視像通話時說：『無論上一代有什麼恩怨，你始終是我婆婆。婆婆你不要哭，我回香港一定會找你。』他樣子真的很像梅愛芳。其實他們（文皓和弟弟）出生時我也有陪伴在側，他們那邊誤會阿梅有錢卻不願意幫忙姊姊醫病，其實全部都是阿梅出手相助。」

談到阿梅與張國榮是真的好朋友，一起打碟、合唱和排舞，整天在一起，沒有正式拍拖，只有練歌。張國榮走了，阿梅很傷心，很久食不下嚥。張國榮死後不久，阿梅也跟着走了。至於阿梅當年的日籍男友，梅媽直言不贊成：「他們於紅白大賽認識，阿梅很喜歡他。不過我認為始終是日本人，我不喜歡，拒絕了，阿梅真的聽我說話。」

梅媽99歲仍中氣十足，她強調阿梅非真正患上癌症，而是抑鬱所致，勸大家切勿抑壓自己。她明年3月100歲，祝世界和平，人人有工開，家宅歲歲平安。「明年我希望由孫兒和我做生日，我的生日願望是希望和阿仔修補關係（梅媽之前因不滿梅啟明告電影《梅艷芳》片商涉嫌侵犯版權，登報脫離母子關係）。我經常夢見他們3個（已離世的子女），跟他們傾談。不過我最開心是阿梅告訴我：『阿媽，你唔洗擔心，我冇落到地獄』，聽後我覺得很開心，鬆了一口氣。」

（即時娛樂）