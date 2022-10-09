大島優子臨盆在即 隔空宣傳電影版《七人的秘書》 (00:45)

大島優子雖然沒到現場，但跟江口洋介及菜菜緒等片中拍檔的動作一致。（網上圖片）

現年33歲大島優子，是日本女團AKB48前一姐，與《大叔的愛》31歲男星林遣都去年7月拉埋天窗。大島優子今年8月宣布懷孕，預產期為今年冬天。

臨盆在即的優子久未露面，前日她為主演的新片《七人的秘書The Movie》，以視像形式出席宣傳活動。被問到身體狀况如何？優子表示狀態不錯，還將頭髮剪短，稱希望與拍檔一起宣傳新片，但以視像方式跟大家見面，亦很開心。

《七人的秘書》原是2020年朝日電視台劇集，講述7名秘書以「影子團隊」形式對付惡霸的故事。原班人馬演出電影版，本月7日在日本開畫，除了大島優子，還有《A Life：深愛的人》木村文乃、《BG~貼身保鑣》菜菜緒、《笑天家》廣瀨愛麗絲及《新聞記者》沈恩敬等參演。

菜菜緒前日在活動透露跟大島優子在零下10度雪地拍攝的趣事，「雖然天氣很冷，但我們玩到汗流浹背，我用雪堆砌出魚缸、女性的胸部及身體」。她自言作品很有藝術感，足可參加比賽。

提起AKB48，組合前日在日本武道館舉行大型演唱會，其間宣布小分隊「Team 8」明年4月會終止活動，成員將分配到其他小分隊。

（即時娛樂）