《飯戲攻心》票房破6000萬 鄧麗欣加碼 7000萬公開泳照 (12:45)

由黃子華、鄧麗欣 (Stephy）、張繼聰、王菀之 (lvana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊執導的電影《飯戲攻心》，票房勢如破竹，截至今午（9日）12時，票房衝破6023萬，躍升香港史上港產片票房第8位。

《飯》團家族在繼續馬不停蹄謝票，去到各大戲院跟影迷見面及道謝，前天（8日）陳詠燊、Stephy以及陳湛文出席「Stephy工廠妹特典謝票場」，現場不少影迷響應紮孖辮出席，當中更有男影迷紮出兩條「小天線」，十分搞笑。

對於票房衝破6000萬，Stephy說：「非常之開心，要感謝每一位入場的觀眾，知道大家不止入場一次，希望破6000萬後，票房仍會繼續上升。」陳詠燊也感謝大家支持：「希望可以繼續打上去，證明香港電影係得嘅。」陳湛文則說：「好期待知道一個人最多可以睇多少次，知道有人睇足廿幾次，未知接下來會否出現40多次。」陳詠燊笑指睇40次的話，非常值得得到Stephy親吻，而且Stephy自《飯戲攻心》破4000萬起的謝票已「唔着褲」，期望Stephy履行分享泳衣照。

事實上Stephy早前曾提及《飯戲攻心》票房6000萬，便會分享泳衣照，Stephy笑言：「原來話咁快就過6000萬，有少少想打退堂鼓，加碼想去到7000萬才分享。」陳湛文就提出教Stephy分享玩浮潛照片，以潛水衣頂替泳衣照。

另外，《飯戲攻心》票房勢破6128萬，登香港史上港產片喜劇票房No.1，Stephy聽到消息後都嘩出聲，自言感覺湧心頭，陳詠燊說：「其實一開始可以跟不同前輩電影在同一個榜中，已經很感動，因為我們都是一直看這些電影成長，同時吸收很多養分去創作，感動的同時亦鞭策我們日後要做得更好，去報答觀眾的支持。」

（即時娛樂）