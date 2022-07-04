呂爵安為《膠戰SSP》出Post 爵屎嗌笑到攰：我愛6膠 (13:59)

由「6膠」呂爵安（Edan）﹑黃正宜（阿正）﹑魏浚笙（Jeffrey）﹑岑珈其﹑徐浩昌和劉沛蘅主持的《膠戰SSP》昨晚（8日）播出，自從8月底後，Edan未再更新過Instagram post，只是間中在Ig限時動態發文，昨晚Edan為《膠戰SSP》在Ig貼了兩張相，他只放了一家人及心心的emoji，吸逾6萬個讚好及逾千留言，不少爵屎（粉絲暱稱）留言嗌想念Edan，又讚昨晚節目「笑到癲咗」﹑「多謝你哋帶咁多歡樂畀我哋」﹑「笑到好攰，我愛6膠」，Edan拍檔珈其和徐浩昌都有留言。

阿正亦在Ig貼相及發感性文：「好記得拍《膠戰SSP》前一晚，大家平均只係瞓咗一至兩個鐘，由凌晨3點半一直踩到深夜12點，呢種瞓身﹑呢種熱血，對膠戰少啲愛都做唔到，我哋瞓得少，更何況幕後團隊，特別多謝最強嘅膠戰團隊（要俾最熱烈嘅掌聲），冇佢哋唔會造就到我哋，今集SSP好好玩，我自己睇返都笑到傻咗，希望你哋都睇得開心，每次拍膠戰都抱住『唔知係咪最後一次』嘅心去盡情喪玩，好珍惜每一次咁開心嘅回憶，希望！希望我哋可以S3再見啦，I love 6膠 I love 膠戰團隊 I love 膠粉。」

（即時娛樂）