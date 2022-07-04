膠戰SSP｜「6膠」水槍大混戰兼講有味笑話 Edan成桶水兜頭淋阿正 (17:11)

ViuTV節目《膠戰SSP》昨晚（8日）播出，「6膠」呂爵安（Edan）﹑黃正宜（阿正）﹑魏浚笙（Jeffrey）﹑岑珈其﹑徐浩昌（肥腸）和劉沛蘅（Hillary）要爭奪「高級浴衣」。他們玩遊戲「CHOK爆射爆」，遊戲是個人戰玩射水槍，限時2分鐘，當遊戲結束時如，如6膠的浮板處於其中一方範圍，該一方則是落敗者，對手獲得勝利。該遊戲繼續笑料百出，Jeffrey玩射水槍時，都保持靚仔Chok樣，還不時整理頭髮，被形容為「煨Sir的自我Chok樣」，最後Jeffrey先勝一仗。

之後輪到岑珈其和Edan對壘，節目組安排了Hillary和阿正的浮板，Edan向住Hillary浮板說：「放心，見到呢個女人咁乞人憎，我一定會射爆佢。（正：Hillary嚟㗎喎﹗）咁乞人憎，射爆佢。」此時阿正將浮板轉向她自己樣子，Edan即沒表示：「呢個...」阿正疑講有味笑話：「射唔射得出呢？」Edan則反擊：「呢個（阿正）唔想射，想打爆佢。」

當Hillary和阿正對戰時，變成水槍混戰，Edan期間還用成桶水兜頭淋阿正，阿正即時追打Edan，向他飛擒大咬，更拳拳到肉打落Edan個肚，十分搞笑，之後阿正趁Edan不為意時反擊，同樣將桶水潑向Edan個身，殺他一個措手不及。

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（即時娛樂）