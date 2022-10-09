獎門人｜曾淑雅啜乒乓最叻 陳山聰Bob喪講「有味」答案 志偉急煞停 (18:13)

無綫節目《開心無敵獎門人》今晚（9日）播出一集，有「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、麥美恩，以及「新獎老」林秀怡和徐文浩擔任主持，嘉賓是台慶劇《美麗戰場》一眾演員，分別為「美麗隊」陳山聰、陳瀅、陳曉華、何依婷、林景程、魯振順、蔡康年、關嘉敏、葉蒨文、葉泓聲（Gordon），及「戰場隊」林盛斌（Bob）、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、丁子朗、黎芷珊、曾淑雅（Jumbo）、王菲、戴耀明、李紹堅。

首個遊戲「開心無敵啜乒乓」已讓觀眾大飽眼福，兩隊「女神」陳瀅、Jumbo、葉蒨文、朱晨麗、何依婷及關嘉敏傾巢而出落力「啜」，有人索樣依舊、有人失儀態，相當有趣；其中遭Bob挾持啜波搶分的Jumbo，百發百中的口技獲李紹堅大讚「好識啜」，嘉樂見狀亦笑說：「留個電話畀我！」

接著「開心無敵呼拉圈」，育有2歲兒子Jaco的山聰＋何依婷 VS「四孩之父」Bob＋Jumbo；因抱B練出好腰力好臂力的山聰以近乎「光速」狂揈依婷，被任由擺布的依婷全程狂呼；另邊廂身高1.74米的Jumbo一開波已慘遭拋落地，出盡奶力狂揈仍零進展的Bob，攰到乸埋口面大叫：「你要郁㗎！」結果Jumbo生擒Bob瘋狂爬圈圈，回復輕鬆的Bob即笑言：「呢個遊戲都幾好玩喎！」

「辣辣壽司邊個食」大玩新意思，將辣辣壽司改為「加料」壽桃包，包括有指天椒、麻辣及Wasabi等口味，繼之前一集連吞3件辣辣壽司致流鼻血後，Bob本集再慘遭隊友蔣家旻、Jumbo等「陷害」，被「質」到滿口都是食剩的辣辣壽桃包，辣到他標冷汗，場面搞笑。之後Bob與山聰玩「開心無敵拍拍拍」時，瘋狂喪爆「有味」答案互相傷害，搞到連獎門人都看不過眼煞停比賽：「你呢兩條友吖，我都唔知出唔出到街！」

（即時娛樂）