余德丞被爆非真正暖男 擇偶有條件限制 阿正跟男神做節目恨死隔籬 (20:59)

余德丞離巢無綫變身自由人，發展多元化。他與黃正宜（阿正）首次合作組搞笑CP，主持10月10日起播出的ViuTV全新節目《姊妹們的國際市場》。

節目中他們充當「媒人」角色，安排5名不同年齡、性格、職業的居港外籍男士，跟5位港女包括陳海寧、李昭南、何洛瑤、馬曉晴及王嘉盈作戀愛配對，透過活動和遊戲考驗增加了解，且看能否成功撮合異國情緣。

余德丞首次為ViuTV拍節目，起初感擔心，因拍攝手法跟舊公司不同，慢慢才敢放膽去做，他表示拍攝過程製作組給予充分自由度，與阿正擦出搞笑火花。拍完《膠戰》後常對魏浚笙（Jeffrey）心心眼的阿正，興奮表示今次又有機會跟男神同框：「有次撞期拍攝，未能出席朋友婚禮，我解釋我與余德丞拍檔做節目，她們一聽到就發癲大叫，才知原來他在本地好有市場。」

余德丞表示以往用「暖男攻勢」追求心儀對象未嘗敗績，在節目中亦有分享。他舉例：「追女仔不離表達細心體貼，袋定一包紙巾和帶外套好有用。」阿正踢爆拍檔並非真正暖男，揀女友原來有指定條件限制，她說：「因為他家住港島區，約會後，最多只會送女仔去港鐵站搭車，不會駕車送對方『過海』，所以其中一個擇偶條件，對方要跟他一樣住港島區。」

余德丞自稱喜歡地道文化，難接受跟外國女仔拍拖；節目參與配對5位女生當中，他覺得陳海寧最貼近他喜歡的類型，因對方愛吃而且性格爽朗，不排除更多了解認識後，有發展可能。

阿正天生擁有一對鳳眼，自以為在外國人眼中是典型靚女較有「市場」會佔優，可是事與願違。她解釋：「參加節目有日本、泰國、法國人，最特別是來自牙買加的17歲小鮮肉，我封他為『牙買加Jeffrey』，因為性格類似，一樣有『中二病』，需要姐姐照顧。不過，可能因為大家有文化差異，5位男生都感受不到我為人的好笑位，他們第一印象已覺得我很瘋癲而怕了我。」

（即時娛樂）