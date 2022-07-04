《明日戰記》膺香港電影史上最高票房亞洲電影 張家輝首度謝票 跟古仔視像通話 (19:17)

家輝笑說：「我係天幕，其實套戲無張家輝，化骨龍就最好盡量以後唔好再提。」（鍾偉茵攝）

影帝張家輝今日（9日）率領吳肇軒、胡子彤和羅浩銘，到尖東出席電影《明日戰記》謝票活動。今次是家輝首次為《明》片謝票，他以戲中金句打招呼：「大家好，我係天幕！」

席間又宣布電影票房衝破6801萬，擊敗韓片《屍殺列車》，成為香港電影史上最高票房亞洲電影。在送禮物環節，家輝問大家：「我係邊個？」有觀眾大嗌「化骨龍」，家輝聞言笑說：「我係天幕，其實套戲無張家輝，化骨龍就最好盡量以後唔好再提。」

對於有觀眾表示已看了《明》片31次，家輝表示感動，電影是創意工業，不能自我封閉，應該多元化發展，同時亦需要鼓勵和推動。

家輝表示過往曾拍過較冒險、自己覺得新的題材，雖然最後輸了，但他沒因此怕了，如果之後繼續有人投資，他仍敢於去試。問到《明》片成績強勁，會否增添他往後作品的票房壓力？家輝直言不要這樣想，最重要抱住一個創意去工作就會得到報酬，如果千篇一律，做的沒有意思，看的也沒有意思。

而訪問期間，正在外地工作的古天樂，特意打電話跟家輝視像通話，後者即「天幕」上身，搞笑說：「你就係天樂？我係天幕喎！」對於票房衝破6801萬，古仔希望達到7500、7800萬，總之愈多愈好。家輝也自言看了60多次，看得比剪接師還要多，他又問古仔：「你幾時返嚟開幾套戲畀我玩？」古仔聞言大笑，連聲道：「好呀！」

（即時娛樂）