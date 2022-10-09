谷德昭讚伊健與世無爭 稱雲浩影有新一代「細細粒」感覺 (19:27)

ViuTV節目《爆谷一周》昨晚（8日）一集，請來鄭伊健﹑陳海寧和雲浩影宣傳電影《深宵閃避球》，主持人谷德昭今午（9日）在社交網貼相，他表示很久不見伊健，大家重遇後他讚伊健在這幾年間，面上竟沒有歲月痕迹，而那份陽光﹑真誠﹑善良﹑燦爛笑容及與世無爭感覺有增無減：「聽到佢話希望可以帶多啲娛樂俾大家，包括身在外地嘅朋友，希望大家仍然感覺到連繫，大有『愛吾愛以及人之愛』的大愛精神，好認同亦好感動。邊度有伊健，邊度就有陽光。」

谷德昭讚陳海寧活潑﹑開朗﹑腦筋快﹑又大力﹑又肯做兼冇話懶叻，時刻都想帶娛樂給觀眾，伊健節目內贈咗一句夠海寧一生受用的說話：『Dee姐其實唔係一個名，而係一種態度，係大家都歡迎嘅態度，至於呢種態度係乜？你又要靠自己搵番嘞！』海寧你咁聰明，得閒拎返呢句說話出嚟㗳吓，唔同時候自有唔同領悟。」

谷德昭又讚雲浩影：「之前在《造星》距離好遠睇，今次坐得咁近，當堂明咗，又雲又影，好『女仔』，眼神慧黠又暗藏頑皮，有啲女仔『女仔』得嚟好悶，Cloud唔悶，又靚，唱歌仲好聽添，有網民話：坐喺伊健隔離，Cloud好似新一代『細細粒』，係喎，的確有啲咁嘅Feel喎。」

（即時娛樂）