李珊珊擔任「傳晴大使」 感恩患病時獲朋友守護是強大後盾 (22:59)

1996年香港小姐冠軍李珊珊患上驚恐症，一旦緊張便出現嚴重肚瀉，她一直樂觀勇敢面對病情，為精神健康基金會擔任「傳晴大使」，早前拍攝短片，訪問精神病復元人士，交流保持精神健康的心路歷程。

今日基金會於商場舉行「2022年十大精神健康之星嘉許典禮」，剛巧是李珊珊45歲生日，她未有現身，與司儀即場以電話傾談代替，現場嘉賓拍手隔空送生日祝福。李珊珊在電話中聲線愉快先打招呼介紹自己，表示收到大家祝福感有點怕醜。她提到患病期間，幸運得到身邊家人和朋友支持，形容力量有如一個大太陽，使她深感被關愛，獲得不少啟發。她作比喻：「 有些事朋友會用不同角度去分析，我就似一架車注入了汽油，讓我可以完成目標向前進發。陪伴是最好的療癒方法，等我們不需要一個人面對困難逆境時刻；找專業的精神科醫生和服藥都有助康復。」她有感外界認知不足時對此病產生誤解，身為公眾人物無形壓力更為沉重，加上近年大家遇到生活和經濟困難，對康復造成障礙。

李珊珊又鼓勵情緒病患者要抱有信念，即使病情反覆不一帆風順，都要學識逆境自強，在低沉時候放鬆但不要放棄，朋友是幫她守護這個信念的強大後盾，也要靠自己克服。訪問尾段她續說：「知道病患者和他的家人朋友付出了無比關愛、努力和堅持，未來的路好漫長，要努力守住信念，才能走未來每一步。記住，在遇上逆境時候，要百折不撓；順境時就助人自助。」

（即時娛樂）