MIRROR休團後再出發推出新歌 12子齊集拍MV 分享生活日常 (12:53)
文章日期：2022年10月10日
MIRROR在7月底的紅館演唱會發生事故後，MIRROR暫停工作2個月調整身心及疏理情緒。踏入10月，MIRROR正式復工，第一步推出全新派台團歌《WE ALL ARE》，以正面態度一起攜手，無懼面對未來挑戰。
今次《WE ALL ARE》是一首節奏抒情且滿載溫暖的歌曲，由徐浩作曲及監製，隊長Lokman（楊樂文）就特別為歌曲下了註解，他說：「昨日汗滴在背後、為夢想奮鬥；今日世事無常，憑信念把我們拯救。不可能一個人回到過去，但未來可以一起無懼面對。有你有我，崎嶇路上攜手勇敢衝破。」
在昨日釋出的單曲封面，成為城中熱話，坊間亦有很多人發現MIRROR的Logo改變了，經理人花姐（黃慧君）說：「以前，我們希望成為一塊鏡，讓大家看見，透過MIRROR看見自己，但這首歌，我們看到一塊鏡，看到自己，更了解自己。」
為了新歌，12位MIRROR成員用了3天時間拍MV，當中各人拍下他們生活日常：Lokman練舞、AK（江𤒹生）製作甜品、姜濤打籃球、Anson Lo（盧瀚霆）跟大笨狗玩樂、Edan（呂爵安）彈琴、Ian（陳卓賢）彈結他、Jer（柳應廷）聽歌、Jeremy（李駿傑）種植植物、Stanley（邱士縉）洗面、Alton（王智德）砌模型、Tiger（邱傲然）彈結他、Frankie（陳瑞輝）睇書，各人都罕有地將台下最真我一面，呈現在鏡頭面前，讓樂迷有機會看到他們生活日常。此外，MV中更見12子站在明媚陽光照耀空間裏，充滿朝氣地走在一起合唱，相信這是一眾樂迷期待已久的畫面。
其實在鏡頭以外，MIRROR眾人精神抖擻、專業地拍攝，細心聆聽導演及工作人員指導，以最佳姿態演出每個畫面，很多場口以不同角度拍攝，都能在2 Take內完成，可見12位成員都已經準備就緒，再次為他們的事業奮進打拼。
《We All Are》
曲：徐浩
詞：Team MIRROR
編：徐浩 /黃兆銘
監：徐浩
唱：MIRROR
還記得為著心中夢想戰鬥
還相信細水可長流
開心總可永久
隨時日走得太快
昨天的小子 突然成熟了
悲傷總要面對
若美夢快要粉碎
但我共你記憶故事裡
愛卻能延續下去
故事書的那篇
成長中的章節
原來是直至你出現
陪伴我
陪著你
紀錄我在奮鬥
明白痛苦世界沒有盡頭
時鐘滴答 秒針走過
時光匆匆 我即使挫敗過
請信任我
真心的栽種最後會結果
時空穿梭 最好不過
時光機不要拋低我 可否
重回青春裏面再逗留
無懼世間一起合奏
若有一天當你在回首
世事無常但當中有你就夠
若美夢快要失去
但我共你記憶會萬歲
愛也能延續下去
漆黑天空寄居
人海中的光線
原來是望見你的臉
長夜也
如白晝
照亮我像摯友
年月每分每秒直到以後
時鐘滴答 秒針走過
時光匆匆 我即使挫敗過
請信任我
真心的栽種最後會結果
時空穿梭 最好不過
時光機不要拋低我 可否
重回青春裏面再逗留
再可跟你合奏
光陰也許不可永久
多少個春秋都已經看透
誰會不哭泣 不顫抖
還剩了幾多傷口
前方崎嶇 勇敢衝破
人生唏噓 你都跟我渡過
請你讓我 將歌曲溫暖送入你耳朵