MIRROR休團後再出發推出新歌 12子齊集拍MV 分享生活日常 (12:53)

MIRROR在7月底的紅館演唱會發生事故後，MIRROR暫停工作2個月調整身心及疏理情緒。踏入10月，MIRROR正式復工，第一步推出全新派台團歌《WE ALL ARE》，以正面態度一起攜手，無懼面對未來挑戰。

今次《WE ALL ARE》是一首節奏抒情且滿載溫暖的歌曲，由徐浩作曲及監製，隊長Lokman（楊樂文）就特別為歌曲下了註解，他說：「昨日汗滴在背後、為夢想奮鬥；今日世事無常，憑信念把我們拯救。不可能一個人回到過去，但未來可以一起無懼面對。有你有我，崎嶇路上攜手勇敢衝破。」

在昨日釋出的單曲封面，成為城中熱話，坊間亦有很多人發現MIRROR的Logo改變了，經理人花姐（黃慧君）說：「以前，我們希望成為一塊鏡，讓大家看見，透過MIRROR看見自己，但這首歌，我們看到一塊鏡，看到自己，更了解自己。」

為了新歌，12位MIRROR成員用了3天時間拍MV，當中各人拍下他們生活日常：Lokman練舞、AK（江𤒹生）製作甜品、姜濤打籃球、Anson Lo（盧瀚霆）跟大笨狗玩樂、Edan（呂爵安）彈琴、Ian（陳卓賢）彈結他、Jer（柳應廷）聽歌、Jeremy（李駿傑）種植植物、Stanley（邱士縉）洗面、Alton（王智德）砌模型、Tiger（邱傲然）彈結他、Frankie（陳瑞輝）睇書，各人都罕有地將台下最真我一面，呈現在鏡頭面前，讓樂迷有機會看到他們生活日常。此外，MV中更見12子站在明媚陽光照耀空間裏，充滿朝氣地走在一起合唱，相信這是一眾樂迷期待已久的畫面。

其實在鏡頭以外，MIRROR眾人精神抖擻、專業地拍攝，細心聆聽導演及工作人員指導，以最佳姿態演出每個畫面，很多場口以不同角度拍攝，都能在2 Take內完成，可見12位成員都已經準備就緒，再次為他們的事業奮進打拼。

《We All Are》

曲：徐浩

詞：Team MIRROR

編：徐浩 /黃兆銘

監：徐浩

唱：MIRROR

還記得為著心中夢想戰鬥

還相信細水可長流

開心總可永久

隨時日走得太快

昨天的小子 突然成熟了

悲傷總要面對

若美夢快要粉碎

但我共你記憶故事裡

愛卻能延續下去

故事書的那篇

成長中的章節

原來是直至你出現

陪伴我

陪著你

紀錄我在奮鬥

明白痛苦世界沒有盡頭

時鐘滴答 秒針走過

時光匆匆 我即使挫敗過

請信任我

真心的栽種最後會結果

時空穿梭 最好不過

時光機不要拋低我 可否

重回青春裏面再逗留

無懼世間一起合奏

若有一天當你在回首

世事無常但當中有你就夠

若美夢快要失去

但我共你記憶會萬歲

愛也能延續下去

漆黑天空寄居

人海中的光線

原來是望見你的臉

長夜也

如白晝

照亮我像摯友

年月每分每秒直到以後

時鐘滴答 秒針走過

時光匆匆 我即使挫敗過

請信任我

真心的栽種最後會結果

時空穿梭 最好不過

時光機不要拋低我 可否

重回青春裏面再逗留

再可跟你合奏

光陰也許不可永久

多少個春秋都已經看透

誰會不哭泣 不顫抖

還剩了幾多傷口

前方崎嶇 勇敢衝破

人生唏噓 你都跟我渡過

請你讓我 將歌曲溫暖送入你耳朵

流星不知也都不覺

迷失星空也可擁抱 廝守

尋回當初美麗的星宿

再可跟你合奏

（即時娛樂）