舞者為李啟言舉行為期9天生日應援 MIRROR蘇芷晴軒仔為阿Mo打氣 (15:48)

MIRROR紅館演唱會事故中，被巨型屏幕擊傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），受傷至今逾兩個月，目前阿Mo仍然留醫，並可以脫離戴上10星期的頸箍，現可望向窗外景色。

今個月12日是阿Mo的28歲生日，他的好友買下巴站燈箱廣告作為生日應援，並獲阿Mo家人認可，而阿Mo雙親亦曾到巴士站的生日應援燈箱打卡拍照。

昨天（9日）一班曾與阿Mo合作過的舞者，發起一連9天生日應援活動，呼籲大家明天（11日）起至10月19日，到銅鑼灣的STILLHOUSE為阿Mo禱告，而出席來賓屆時會收到一張羽毛貼紙，有舞者留言：「『李啟言 Mo』—或許您只透過媒體聽過這個名字，但對於我們來說，他是一位重要的、親切可愛的摯友。現在我們的這位好朋友將要迎來他的28歲生日，我們誠意邀請您一同參與這個生日應援活動。

每位親臨到會場的來賓，都會收到一張羽毛貼紙，而您們屆時手執的每根羽毛，都代表著一個祝福﹑一份力量，一根羽毛的力量或許無足輕重，但倘若我們把它收集起來呢？把這些微小的正能量匯聚於一處，羽毛們終究會拼湊成堅實的翅膀，讓我們一起持續為啟言禱告讓好的能量助他再次展翅飛翔。」

張敬軒﹑阿Mo女友蘇芷晴﹑岑珈其﹑MIRROR成員江𤒹生﹑邱士縉﹑陳卓賢和呂爵安等，亦先後轉發活動帖文，軒仔寫道：「一齊來希雲街給他打打氣，讓他知道他不是自己一個人。」蘇芷晴亦加了合十和心心emoji。

（即時娛樂）