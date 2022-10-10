答得快好世界｜肥媽跳《我至叻》勁爆笑 鄧卓殷被小學數學題考起 (16:25)

學霸港姐鄧卓殷被小學數學題考起（左圖）；肥媽﹑黑妹等跳《我至叻》，舞姿不整齊，相當搞笑。（大會提供）

無綫節目《答得快好世界》今晚（10日）播出第4集，重現經典問答遊戲節目是《全港智叻星》，邀來元祖級主持陳百祥（叻哥）擔任嘉賓主持，嘉賓陣容有「入得廚房出得舞台隊」的肥媽、黑妹（李麗霞）、陸浩明及徐文浩，對戰「叻到俾人隊」的彭健新、連詩雅、鄭融及范振鋒。

是集熱身環節已經相當精彩，兩隊要還原叻哥《我至叻》的經典舞姿，自稱當年是TVB「手直」舞蹈藝員的叻哥，親自示範動作，結果肥媽一隊合體跳舞，但4位不合拍，跳得不整齊，場面搞笑；至於「叻到俾人隊」則派出鄭融出擊，大騷「舞」功先拔頭籌，節目亦跟足原著送出「噸」級獎品，勝出一隊可獲一噸米。

明晚（11日）播出第5集，重現經典遊戲節目是7、80年代風靡一時的小學問答比賽《溫故知新》，節目從1972年播至1984年，經歷過三代主持，今次邀來其中一任主持莫鳳儀，擔任嘉賓主持，嘉賓陣容有「之唔係港姐隊」的馮盈盈、鄧卓殷、葉蒨文及蔡嘉欣，對戰「玉瑛姐姐隊」的譚玉瑛、黎芷珊、關宛珊及潘靜文。

美貌與智慧並重的「港姐隊」面對小學常識問題，竟連環失手，先有英國讀書回流的葉蒨文答錯Fish的眾數，再有於DSE數學科獲5**學霸港姐鄧卓殷，被小學數學題考起，最終要靠轉數快馮盈盈瘋狂答對小學雞IQ題，為「港姐隊」挽回顏面。

（即時娛樂）