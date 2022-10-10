港女野人｜Honey孖Amber執垃圾似執到寶 愈執愈開心 (17:26)

Honey（右上圖）透露前後花了約六個小時、並執拾了約共三至四十袋垃圾。之前已有數次執垃圾經驗的她，坦言今次最好玩但也很觸目驚心。（大會提供）

Amber和Honey跟隨「環境清道夫」貓哥，到香港三尖之一的釣魚翁及白沙洲及附近灘島執垃圾。（大會提供）

由4名港姐出身的J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）擔任主持行山真人騷《港女野人》，今晚（10日）一集，Amber及Honey將跟隨「環境清道夫」貓哥，到香港三尖之一的釣魚翁及白沙洲及附近灘島執垃圾。

2人為了執拾海岸邊的垃圾，不但爬高爬低兼跣落斜坡，更要連同工作人員一行五人，拿著多袋執好的垃圾，再邊爬邊垃圾將運回路面，其間不但要攀爬，還要拉繩索上斜。

Honey及Amber受訪時表示，執垃圾比行山更為消耗體力，Honey透露前後花了約6小時、並執拾了約共30至40袋垃圾。之前已有數次執垃圾經驗的她，坦言今次最好玩，但也觸目驚心：「因為咩垃圾都有，執執下隻手竟然有啲蟲喺度爬，貓哥話可能係蛆蟲，工作人員仲要我Hold住畀佢哋影。同埋真係好臭，好大陣好似鹹魚味嘅臭味。

初初執垃圾時都有啲忟憎點解啲人會咁，但貓哥改變咗我，佢話就算你鬧啲人唔環保，佢哋都唔會變得環保咗，反而我哋落手落腳去做，身邊嘅人自然會被影響。呢次我沿途執垃圾時，有個小朋友問佢爸爸我哋做緊乜，佢爸爸話：『佢哋幫手清潔緊沙灘，將來我哋都可以幫手一齊做』，原來我哋嘅行動，真係感染到身邊嘅人。」

Amber亦欣賞貓哥：「佢執垃圾好似執緊寶藏，令大家愈執愈開心，覺得佢搞笑之餘，亦會覺得自己做嘅嘢更有意義。Honey都話大家有講有笑，好快就執好10幾袋垃圾。」天生不易出汗的Amber，當日因為太辛苦汗如雨下，加上一冷一熱最終發燒收場，但她依然很期待下一次再參與。

貓哥退休前從事消防處救護員工作，退休後創辦「上山下海執垃圾」義工群，截至目前進行了超過3000次行動，參與行動人次超過8400，累積清理垃圾達到4萬袋，被媒體評為「2021感動香江」人物之一。對於宣揚環保，貓哥有自家一套獨特看法：「有啲嘢政府做唔到（因為安全問題），咪我哋義工做咯。可能有人會覺得啲義工係咪傻？咁大把人攀石、玩滑翔傘啦，呢個世界危險唔代表冇人做」、「唔好諗住我哋係嚟開工嘅，我哋係嚟保護人類、欣賞風景同做運動，係咪聽到都開心先？」

（即時娛樂）