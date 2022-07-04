港姐專訪｜林鈺洧感激媽媽母兼父職 許子萱視麥明詩做榜樣 梁超怡盼跟梁朝偉續「前緣」 (23:30)

應屆港姐三甲冠軍林鈺洧﹑雙料亞軍許子萱和雙料季軍梁超怡，接受《明報》專訪。林鈺洧覺得「星二代」身分是優勢，令更多人認識她，亦感激媽咪多年母兼父職，把她養育成人。

由於父母離異的關係，林鈺洧15歲才與爸爸相認，她坦言15歲之前對爸爸的印象非常模糊，她說：「因為還是BB仔的時候，媽咪已抱走我離開爸爸屋企，小時候媽咪有提及爸爸，但沒講名字，所以不知道是誰。」

問到爸爸多年來失去聯絡，可有嬲對方？林鈺洧表示沒有：「我不像別人原本有爸爸，突然沒有，我是一直都沒有，所以不會覺得缺少了什麼。我很感激緣分，由無變有，對別人來說，有父母是必然的事，但對我來說是人生裏面的一個Bonus。雖然他現在居然內地，但我們都會保持聯絡、傾偈來維繫父女情。」

談到27歲才從另一跑道重新開始，可覺得遲起步？林鈺洧自言不覺得，就算讓她18、19歲加入娛樂圈，心智上未準備好，未夠成熟處理現時工作，亦不懂面對傳媒和觀眾：她說：「經過這些年的經歷，到了現在27歲我才覺得自己準備好。而我以前當過模特兒，所以對鏡頭都敏感的。」

對於當選後被翻出黑歷史，繼性女言論後，又被爆捲入三角戀和欠債50萬卡數等。林鈺洧坦言初時會不開心，不明為何有這些新聞，因都不是事實，她既沒有牽涉三角戀，本身也沒有信用卡：「幸好我的人比較樂觀，睡完一場覺心情就會變好。」

亞軍許子萱在參選時傳與佳麗不和，決賽當晚宣布獎項時，又被指黑面引熱話，她承認自己是真性情，但上述事情都是沒發生過的。會否學好表情管理，避免再引起誤會？許子萱表示如果在娛樂圈發展，都希望做回自己，「我想出淤泥而不染，不想被流言蜚語影響到，知道一定有人喜歡你，或不喜歡你，我不想刻意去討好某人群，我覺得只要對身邊人無惡意就可以。」

許子萱希望趁後生探索這個圈子，因她從小都喜歡幕前表演，對主持旅遊節目和拍劇都感興趣，拍劇想挑戰演奸妃和精神分裂，非常仰慕馬國明和陳山聰，希望有機會合作。外界常把她與「十優港姐」麥明詩比較。許子萱大讚師姐是一位很優秀的前輩，當然希望有日可青出於藍，會視對方為一個很好的學習榜樣。

童年時曾參演電影《無間道》的季軍梁超怡，決定留港發展，並視鍾嘉欣和岑麗香為學習對象。梁超怡希望有機會與偶像梁朝偉合作多一次，再續「前緣」：「我現在大個女了，希望不用再演他私生女。（演情侶好不好？）都可以嘗試。」

感情方面，3位港姐現時都是單身。林鈺洧直言父母的婚姻狀况，或多或少影響她對愛情信心，所以她每次認識一位男仔都會觀察一段頗長的時間。

欲知專訪詳情，請留意明天（10月11日）明報娛樂版。

（即時娛樂）