呂爵安撰長文訴心聲 最大願望阿Mo康復 盡快有調查報告：想知真相 (12:01)

MIRROR全新團歌《We All Are》MV昨天（10日）在YouTube上架，截至今午（11日）12點，點擊已破57.2萬，部分成員亦在社交網訴心聲。呂爵安（Edan）在Instagram撰長文抒發感受，他最大的願望是受傷舞者李啟言（阿Mo）能夠康復，同時亦希望調查報告能盡快釋出：「我和大家都一樣，很想很想知道真相。」

Edan長文部分內容如下：「想來想去，都是想不通，想不明白，好像這些問題是永遠都不會有答案似的，但我們卻要在這麼未知的世界裏生活，去尋找所謂的意義，真的感到很無力，很無奈，人類這種生物，真的真的很渺小。

上述問題的答案，看來是暫時不會找到的了，但時間和人生，還是會繼續流動，所以與其浪費時間去東想西想，我決定要為自己的人生賦上多一層的意義，就是專注當下的每一刻，因為人惟一能控制的，就是當下那一刻的每個決定、每個行為，這個道理是魯庭暉先生教我的。

既然人生是充滿著痛苦，那我就盡我能力為大家帶來快樂，既然我有幸地得到很多人的支持，那我便運用我的影響力，感染大家一起讓這個世界多一點愛，以人感染人，以生命影響生命，可能這就是人類存在的意義吧，很希望我和MIRROR都能夠做到。」Edan的長文獲梁詠琪﹑阮小儀﹑彭秀慧﹑岑珈其﹑劉沛蘅等留言力撐和打氣。

（即時娛樂）