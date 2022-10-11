李啟言生日應援場地曝光 來賓獲羽毛貼紙 好友盼阿Mo再展翅 (14:22)

MIRROR紅館演唱會事故中，舞蹈員李啟言（阿Mo）被墜下的巨型屏幕擊傷，受傷至今逾兩個月，目前阿Mo仍然留醫，但已脫離戴上10星期的頸箍，現可望向窗外景色。

明天（12日）是阿Mo的28歲生日，一班曾與阿Mo合作過的舞者，發起一連9天生日應援活動，呼籲大家今天（11日）起至10月19日，到銅鑼灣的STILLHOUSE為阿Mo禱告，而每位親臨到會場的來賓，都會收到一張羽毛貼紙，而每根羽毛都代表著一個祝福﹑一份力量，希望把這些微小的正能量匯聚於一處，拼湊成堅實翅膀，讓大家持續為阿Mo禱告，讓好能量助阿Mo再次展翅飛翔。

活動場地擺設簡潔，門口當眼處貼上英文的聖經經文，大玻璃上印有「HAPPY BIRTHDAY #MOmentwemade」字眼和羽毛圖案，場內則分為4個展區，一邊牆身掛滿阿Mo由細到大的生活照，相中人包括父母、女友蘇芷晴及愛貓等；正中央則擺放了阿Mo最喜愛的NBA球星Stephen Curry的公仔及波衫；另一面則是活動主題牆，讓來賓貼上為阿Mo打氣的說話。

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（即時娛樂）