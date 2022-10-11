多得《奇異女俠》？楊紫瓊搶手 群星合演《威尼斯鬼魅》 (14:55)

堅尼夫班納（左一）第三度執導及主演阿嘉莎姬絲蒂小說改編的電影，新片《威尼斯鬼魅》邀請楊紫瓊（左二起）、占美多倫及天娜菲主演。（網上圖片）

楊紫瓊出道逾30年，早前憑荷李活片《奇異女俠玩救宇宙》人氣再升，今年接連在美國電影學院（AFI）及多倫多影展獲頒榮譽獎，即使已經登「六」，仍片約不斷，她主演的《美生中國人》及《獵魔士：血源》等劇集排隊在串流平台上架。另一方面，繼《尼羅河謀殺案》及《東方快車謀殺案》後，英國男星堅尼夫班納（Kenneth Branagh）再次主演及執導英國作家阿嘉莎姬絲蒂（Agatha Christie）小說改編的新片《威尼斯鬼魅》（暫譯，A Haunting in Venice），並邀請楊紫瓊參演。一如《尼》《東》兩片，《威尼斯鬼魅》亦星光熠熠，除了堅尼夫班納和楊紫瓊，《格雷的五十道色戒》男星占美多倫（Jamie Dornan）、《娛樂揸Fit人》金球視后天娜菲（Tina Fey）、《貝爾法斯特》童星祖狄希爾（Jude Hill）亦會參演。

《威尼斯鬼魅》預計本月底開鏡，故事講述二戰後威尼斯的萬聖節前夜，已退休的著名偵探Hercule Poirot過着自我放逐的生活，並參加了在鬧鬼地方舉行的派對，其中一名來賓被謀殺，Hercule Poirot再次出動找出兇手。

（即時娛樂）