馮允謙邀廖子妤李駿碩拍新歌MV 盼放長假外遊攞寫歌靈感 (16:07)

馮允謙在MV中演出不多，他表示會以說故事的人表達情感。（大會提供）

唱作男歌手馮允謙（Jay）今年第4首主打歌《Take A Breath》出爐，這次他與T-Ma作曲，並與Oscar填詞，是一首講「分手」的情歌。感情生活甜蜜蜜的Jay，坦言是朋友經歷引發靈感，他說：「有時候當感到迷失、失去方向，需要勇敢地Let Go（放下），今次靈感來自身邊朋友經歷。」

新歌《Take A Breath》MV班底陣容亦強勁，女主角是金像獎「最佳女配角」廖子妤（Fish），男主角是電影《翠絲》和《濁水漂流》導演李駿碩（Jun），而MV導演則是盧鎮業（小野）。

Jay飾演旁觀者，看著擔任男女主角的Fish和Jun由拍拖到結婚，甚至到最後在酒吧共舞，作為離婚前「尾」好回憶的一幕。Jay說：「過往MV我通常都係男主角，不過上次《給缺席的人唱首歌》和今次MV，我想以一位『說故事的人』角度表達，我喺MV演出唔多，加上今次《Take A Breath》內容比較沉重，MV特別邀請專業演員去演繹。」

雖然在MV亮相度不高，但Jay一直留在拍攝現場，他對求婚場面感興趣，還搞笑問Fish，與滿面鬍鬚的Jun接吻有什麼感覺？Fish爆料：「我覺得個嘴有少少腫，佢啲鬍鬚拮咗入咗我鼻哥窿另一個領域。」Jun聞言反駁：「啲鬚有回彈力，都會拮番自己。」鏡頭一轉，男女主角迎來分手一幕，全場氣氛沉重，他們為了「分手舞」跟排舞師反覆練習，Fish說：「剛才學咗2個鐘，可能我份人比較急，老師話我冇跟住對手節奏去跳，原來跳舞比我想像中難得多。」

隨著MV拍攝結束，Jay假期正式啟動，超過1年沒有見面的女朋友，從加拿來來港，Jay放假專心陪伴，他說：「呢個小假期主要陪佢食嘢、做腳底按摩，我想放一個更長假期，飛去外地攞靈感寫歌。依家每日工作好忙，就算有時間坐低，未必可以馬上投入寫到歌，希望明年放1個月長假，專心去寫歌、放鬆。」

（即時娛樂）