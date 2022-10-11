深宵閃避球｜鄭伊健再率眾演員謝票 許廷鏗新人身分學戲 (17:13)

由應智贇自編自導，鄭伊健、周家怡率領新晉演員李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤、宋嘉儀主演的電影《深宵閃避球》已經上映。

「熱血教練」伊健繼兩周前帶隊一行11人，突擊港九新界優先場謝票後，到電影開畫首周亦沒有停下來，偕導演應智贇及演員出動，一日內答謝近千位觀眾支持，更送出真實閃避球答謝觀眾支持。

一眾演員於謝票期間，回答觀眾疑問並分享感受，其中一場有觀眾問到伊健為什麼堅持留港拍港片，伊健認真回答：「大家都喺香港生活咗咁耐，呢幾年的確發生咗好多事，但我係好鍾意電影同漫畫世界，電影應該係抽離，唔應該將真實重演一次，我接到《深》劇本時，覺得係呢個喇，我哋𠵱家需要呢樣嘢，因為𠵱家欠缺呢樣嘢。

今次同一班年輕演員合作，未試過咁多對手跨越幾個年代，佢哋貫注好大能量，同時大家可以交換，我覺得呢樣嘢係應該分享出去。」周家怡在謝票後表示：「因為部戲齊心，我哋謝票都好齊心！」

李靖筠、陳海寧（Dee姐）及鍾雪瑩表示，沒想過再次有機會跟伊健謝票，大讚他是滿分大哥哥，Dee姐說：「伊健係好關心後輩嘅人，佢同過我哋講，呢個精神係佢師父羅文教佢，記住人哋對我哋嘅好，要再同樣咁樣對人哋。」

《深》宣傳行程緊湊，周末邀來客串演出的許廷鏗（Alfred）及朱栢謙支持，Alfred更獻出其處男謝票，心情興奮的他表示：「我好耐冇機會同大家咁近距離接觸，希望大家開心見到我哋嚟謝票。我特別多謝朱栢謙，如果唔係佢，我好大機會唔會接呢部電影，因為係佢引導我去演戲，幫我打開咗一度我以前唔敢衝破嘅門，演戲上我好似一個新人咁學習，希望大家繼續多多指教！」

（即時娛樂）