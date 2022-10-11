《忽然心動》白只棉花遮「兩點」 孖陳欣妍拍綑綁場面勁興奮 (17:24)

陳欣妍和白只拍攝綑綁場面是感到興奮；白只在戲中跟AK是同屋主關係。（大會提供）

由MIRROR副隊長AK（江𤒹生）、吳千語、栢天男（Adam）、蘇皓兒（Chloe）、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍（Shirley）合演的電影《忽然心動》，將於11月17日上映。

上星期公布映期及宣傳海報後，今天正式發布電影預告，除了8位演員展現4段不同感情關係，更有不少演員驚喜出現，包括何啟華＠ERROR、張達明、苑瓊丹、麥長青和陳庭欣等。預告中白只除了是AK好友及同屋主外，更見白只修女造型，以及有綑綁場口，疑似與Shirley玩SM？

《忽然》中的Shirley為完成AV題目畢業論文，而找白只幫忙，過程中Shirley大玩制服誘惑，換上白恤衫、黑裙及配戴眼鏡，打扮老師在白只身上滴蠟，白只半裸上陣外更被Shirley用紅繩綁住。由於2人首次接觸滴蠟，拍攝前感興奮，直接在身上試滴，Shirley說：「我有滴一兩下喺手，無乜感覺，有少少溫度，（怕不怕弄傷白只？）不擔心，因為我已試過。」

至於綑綁場口，白只坦言第一次拍攝時，自己比較生硬，第2次因為和Shirley熟絡而放鬆不少，他笑稱並不期待這部分，只想盡快完成：「我個人比較內斂認真，但估唔到去到第2次，我同Shirley合作咗一段時間，開始有默契，唔知道佢係咪已進入角色，佢玩綑綁時好投入﹑好帶動到我，我都有一種興奮過度狀態，拍時我就嚟暈，係因為我太high，唔係太攰。」

白只表示自己保守，幸好導演允許用棉花遮住胸前「兩點」，白只笑說：「希望今次拍完後業界、觀眾都喜歡，我可以繼續拍浪漫喜劇，我唔想拍三級片，能夠遮住兩點效果都好好。」

（即時娛樂）