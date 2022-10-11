美麗戰場｜丁子朗演渣男 食軟飯遭網民斥油膩 自問非完美情人 (18:46)

陳瀅和劉佩玥在劇中由原本的閨密，變成針鋒相對的「陌路人」。（大會提供）

無綫台慶劇《美麗戰場》，首周彈出「世紀賤精」鍾家琪（蔣家旻），並獲封「女版丁有康」及「現代版姚金鈴」。本周琪琪隨著劇情暫時遠走他方，並於第10集強勢回歸，與陳瀅在選美舞台繼續「你死我活」；琪琪「暫別」後就換上「渣男」程裕進（丁子朗飾）接力發功。

上周已露出狐狸尾巴的裕進，背女友小美（陳曉華飾）追求靜兒（劉佩玥飾）並加以誣衊，令好姊妹反目。本周裕進再下一城，玩弄小美感情兼食軟飯，裕進以追夢為由，再向小美苛索7至8萬元，當小美為難地表示：「我戶口真係唔夠錢」時，裕進理所當然說：「夠㗎，張卡都未碌爆！」

對於首度做「衰仔」，丁子朗表示留意網上有不少人鬧他「油膩」，渣男角色對他來說有點難：「我未做過咁嘅角色，通常我啲角色，都係比較正面，要諗辦法拿捏番個位。」他表示劇中最難忘對白是「我咁靚仔，唔係唔溝女呀嘛」，並謂收到劇本時很掙扎：「我會諗係咪真係要講，但導演話一定要。」

問到現實中自己會是什麼類型情人時，丁子朗說：「絕對唔係完美情人，每次拍劇都令我學識，原來咁樣做會令對方唔開心，然後不斷儲經驗幫自己改善。」

昨晚故事「穿梭」於2006年及2022年之間，阿寶（陳瀅飾）與靜兒亦由原本的閨密，變成針鋒相對的「陌路人」。阿Moon被指具備宮鬥女強人Style，並指阿Moon演繹到16年內角色性格及心態上的分別。由於官方宣傳一直未有指出阿Moon「忠奸」身分，令靜兒角色更添神秘。

除了阿Moon，選美佳麗采華（葉蒨文飾）、晶晶（郭柏妍飾）及保母Cat姐（樊亦敏飾）亦出色，面對采華打晶晶毒針，Cat姐不但未有中計更直斥采華：「咩叫唔好話你篤人背脊啫，你根本上就係篤緊佢背脊啦，我淨係問佢去咗邊啫，你講咁多嘢做咩啫，唔好話我話你吖，唔抵得人哋熱門呀𠵱家！」不過Cat姐雖看似正義，但卻似乎與家寶有牙齒印，家寶更咬牙切齒向她說：「你唔記得唔緊要，我鍾家寶喺呢行出名記性最好！」

（即時娛樂）