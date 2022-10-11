《明日戰記》票房勢破7000萬 釋出前傳動畫片段 「古仔老婆」曝光 (19:38)

由古天樂﹑劉青雲﹑劉嘉玲和姜皓文等主演的科幻電影《明日戰記》，香港票房截自昨天已達6945萬港元，勢將衝破7000萬，成為香港電影史上，首部踏入7000萬票房的亞洲電影，成績令人鼓舞。

為慶祝此驕人成績，天下一決定把原先只加插在電影工作人員名單後播放的前傳動畫宣傳片段公開，讓影迷投入這部前傳動畫世界！總監製古天樂曾透露，前傳動畫能讓觀眾更了解電影世界觀和人物關係，並指當中女主角為機甲部隊女成員，亦是他戲中角色的老婆。

為讓更多學生及基層家庭有機會入場觀看《明日》，幸福傳聲基金會啟動「配票申請計劃」，配對企業及有心人的捐助，供學校、關懷機構為學生及有需要家庭申請，日前更舉行《明日戰記》配票起動禮，邀請百多位教育界代表、校長老師及80位大專生出席。除了觀看《明日戰記》IMAX 版本外，更邀請了電影總監製古天樂及主角劉青雲親臨分享。

古天樂鼓勵在場的教育界及年輕人，他說：「電影是工業，科幻片是創意的科技工業，好需要時間去發展，不是一朝一夕做到。我對未來30年的夢想，是希望有更多年輕人入行，去做新的，大家未見過的事物，是香港電影的未來。希望喜歡《明日戰記》的年輕人，又有夢想的，要像我一樣，無論有幾辛苦都不要放棄，要堅持才可以行落去。」

（即時娛樂）