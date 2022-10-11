世間有她｜孖馮德倫演夫妻 「兩孩之母」鄭秀文體驗職場媽媽辛酸事 (21:08)

鄭秀文和馮德倫在戲中演夫婦，2人因家庭事業看法不同，感情陷入僵局。（大會提供）

由鄭秀文（Sammi）、馮德倫、周迅、易祥千璽等主演的電影《世間有她》，將於11月10日上映。電影從女性角度出發，將女性面對新冠病毒爆發期間的遭遇，及與家人和伴侶相處關係的改變，於鏡頭下細膩展現。由張艾嘉擔任導演的香港故事部分，由Sammi及馮德倫合演夫妻，Sammi演母親角色，並體驗職場媽媽辛酸事。

Sammi和馮德倫繼2004年《魔幻廚房》短暫合作2天後，相隔18年再於電影《世間有她》再次合作，首次飾演夫妻。《世》中的香港故事部分，由Sammi飾演的梁靜思為職場母親，與馮德倫飾演的何達仁組織家庭，一度放棄事業，由馮德倫掙錢養家。

直到孩子長大上學後，她重新實現做攝影師的夢想，可惜無法獲丈夫支持，2人因家庭事業看法不同，感情陷入僵局。疫情期間，兒子被丈夫帶到海邊玩時冷到感冒，令梁靜非常緊張，擔心兒子會染疫。

Sammi對演母親角色感興奮：「這次在《世間有她》中擔任2個孩子媽媽，對我來說非常有挑戰性，我也從角色中明白擔任職場媽媽感受，一方面想為自己喜愛事業打拼，一方面又擔心會否忽略對孩子照顧，及減少打理家庭時間。」她說參與《世間有她》讓她了解一般大眾面對疫情的日常，因為電影中的她，會跟街坊在超級市場搶購防疫物資。

Sammi還為電影唱插曲《對不起，我忘了我愛你》，歌曲由張艾嘉親自填詞，馮德倫亦參與演唱，歌詞描寫的是情侶、夫妻長期相處後，慢慢的只看到自己，忽略對方，並忘記當初給對方的愛和承諾。歌曲早前首播後，很多人留言說歌詞和旋律簡單卻動人，Sammi演繹令人感動。

（即時娛樂）