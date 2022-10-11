方力申跟陳瀅「撻唔著」 忠於愛情絕不濫愛 (23:36)

方力申（小方）與陳瀅、周嘉洛的三角關係甚囂塵上，纏糾逾1年，有份演出無綫台慶劇《美麗戰場》的小方，親證與陳瀅「撻唔著」，笑言發展不了了之！他亦懶理陳瀅和周嘉洛發展。單身多年的小方表示絕不濫愛，拒絕為生仔傳宗接代而結婚，誓要找到心中摯愛，才步人生另一階段。

小方在劇中先後跟陳瀅和朱晨麗有激吻戲，笑問是否導演葉念琛刻意安排？小方否認有「甜頭」，但透露和陳瀅的吻戲是臨場加演，他說：「幸好與2位女演員都熟稔，演出時比較自然，只是正常嘴戲，不覺得特別激，加上經驗搭夠不尷尬。」

問小方可有心理準備劇集推出，與陳瀅緋聞又再被翻炒？小方並不擔心，當時傳得不厲害，只是曇花一現，之後大家已沒見面，見面時都沒有再談論，可能因為他單身才會傳緋聞。是否陳瀅投入周嘉洛懷抱？他說：「不知，緋聞不是我創造出來，我沒有留意，亦不會理，就算知道也會保守秘密不會講。」

他透露「金牌媒人」林盛斌（Bob）曾認真為他物色對象，但現已放棄，自言不適合就無謂勉強，不一定有女朋友才可以生活，他說：「我現在好清晰找到愛的人才會結婚，不會為生小朋友傳宗接代，而刻意找對象結婚，人生說長不長，說短不短，當然希望有人與我白頭偕老，有很多有經歷朋友奉勸我不要輕易結婚，緣分到來就知對方是『The One』。我是雙魚座，愛浪漫，亦相信一見鍾情，但不會單看外表，長期相處最重要溝通得來。」

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（即時娛樂）