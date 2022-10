黎展峯《To Go》唱年輕人心聲 鼓勵多嘗試找最合適的 (15:30)

next

英皇新人黎展峯(Andy)推出第二首全新廣東作品《To Go》。Andy稱這是他第一首歌《跳》的延續:「當我哋跳到去一個新嘅地方,究竟我哋要點樣去適應一個新環境呢?去搵一啲自己鍾意嘅嘢?成個過程,最重要就係心態。歌詞入面,見到好多『you never know』、『it's gonna be a long time to go』,就係叫你唔好只試一次就覺得唔適合自己,試多啲、試耐啲,你就會覺得其實係啱自己。今次隻歌最主要係想大家可以好free、好享受生活上每一樣,然之後去搵自己、適應佢。」

《To Go》是填詞人周耀輝因應Andy出道後而寫的一份詞,他說:「出道後,我要適應出幕前生活,要去搵自己嘅定位、角色、image,所以好多時都要學識適應。」推出第二首歌比第一次更加緊張,因為每一次都更有新鮮感,對新作品更加期待。今次他加入很多自己的意念,說:「好想睇吓究竟自己嘅諗法在觀眾層面上大家會唔會鍾意。」

MV方面,造型師為Andy設計了一個全新形象,他十分喜歡。他又稱場景很多紅色道具,因為視覺效果需要,其中一幕導演叫他瘋狂吃茄膏,他拎住一大罐不停吃,因為太酸而流眼水。拍攝後導演才提醒下次不用太認真大啖吃,作狀吃也可以,但Andy覺得拍攝好好玩。

