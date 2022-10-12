區瑞強孖麥潔文拍檔駕輕就熟 讚譚嘉儀唱功了得有韻味 (15:39)

區瑞強（Albert）將於月底舉行《區瑞強45周年友緣再相聚演唱會2022》，今天（12日）他出席演唱會綵排，Albert圈中好友演唱會嘉賓麥潔文（Kitman）及譚嘉儀亦現身綵排。3人在現場唱出《今宵多珍重》、《Can You Hear》、《簾捲西風》、《勁舞Dancing Queen》等歌曲，為演唱會作準備。

Albert說：「今次演唱會以『友緣再相聚』為主題，鑑於疫情3年以來，與好友及歌迷們的相聚時間甚少，今次演唱會將邀請眾多圈中好友擔任嘉賓，以圓這3年來心願。對我來說，無論台上歌手朋友，或是台下觀眾們，也是我的好友，希望藉今次演唱會以歌會友，同大家分享好音樂。」

Albert更大爆與Kitman早年經歷：「我同Kitman可以話係老拍檔，多年前一齊紐約登台時日見夜見，嗰陣成班人一齊玩同行沙灘，唱完歌又一齊食飯，日見夜見笑料百出。因為我同Kitman已是老拍檔，今次搵佢做我嘉賓特別合適。」此外，Albert大讚譚嘉儀唱功了得：「我特別欣賞嘉儀唱柔情歌曲，好少有咁後生嘅歌手，唱經典金曲唱得咁有韻味。」

（即時娛樂）