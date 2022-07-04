答得快好世界｜大廚保哥答錯飲食題遭「圍毆」 阮兆祥「兩餸飯」搞Gag (16:55)

無綫遊戲節目《答得快 好世界》今晚（12日）播出第6集，重現經典遊戲節目是《勝在夠開心》，《勝》於1985年首播，4年間共播出208集。節目邀來元祖級主持李有毅、韓馬利擔任嘉賓主持，久違的李有毅笑言：「上年上過嚟唱歌，今年上嚟做主持，出年就唔知喇。」

來到初賽最後一場比賽，氣氛熾熱，「都市至尊隊」的安德尊（大王）、宋芝齡、黃亞保及林秀怡，對戰「啱曬嘴型隊」的阮兆祥、陳自瑤、黃俊豪及戴耀明，爭取殺入準決賽入場券。

首回合「氹氹轉大激戰」緊張刺激，兩隊搶答問題爭取轉輪盤機會，累積點數最接近200點的一組勝出，而超過200點則即時「爆煲」。身為大廚的保哥兩度答錯關於飲食題目，分別是「黃喉究竟係咩部位」及「紅燒代表咩茶餐廳食物」，老貓燒鬚的保哥慘遭隊友「圍毆」；去到尾聲兩隊分數咬得相當緊，大王及祥師兄更親自出馬轉輪盤。

最後環節「峰迴路轉奪錦標」同樣刺激，兩隊搶答關於交通的問題，每答對一題即可獲得一份禮物及一張方向卡，並技巧地利用所得方向卡鬥快步向「錦標」爭取額外分數。當中祥師兄答中問題贏得「Canteen兩餸飯」，出名鬼馬的他即大講爛Gag：「我哋要搵夠18位朋友一齊食，因為可以『十八雙餸（相送）』呀！」全場爆笑。

（即時娛樂）