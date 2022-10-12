洪永城呻在港養育小朋友唔容易 聞有學校1年收20萬學費 (17:07)

洪永城早前離港3個月，返內地拍攝無綫新劇《香港人在北京》。已回港的他今天（12日）聯同余曉彤，到主題公園戶外場出席「極地同行傷健人力車接力環島行」記者會。

洪永城與太太梁諾妍視10個月大囡囡「洪寶寶」Amber為掌上明珠。洪永城離港期間只靠視像與母女聯繫；但日前返港後第一時間回家見愛女，可能小朋友一時未適應，嚇到大哭兼拒抱，過程被太太拍下並放上社交網，令洪永城哭笑不得。

他自我安慰：「女兒只是哭了10多20秒之嘛！我用食物『巴結』她，加上幫忙餵奶又冲涼，已重新連繫父女感情。平日女兒都願意讓陌生男人抱，當日可能見到爸爸返家太開心，所以才感動流淚，內心可能想說You are back！可能她遺傳我做戲基因，開始牙牙學語和學行，則遺傳太太的好動活躍細胞。」

洪永城表示為掙錢養家，若然下次有工作又要離開妻女3個月，也別無選擇，他大呻在香港養育小朋友不容易：「我自己人生都未搞掂，就要開始安排女兒上Playgroup、找學校，知道有些學校一年學費收20萬，好貴！」

他居於西營盤，該區校網不錯，而且曾做旅遊節目，有急才加上拍片和懂剪接，將來如應付女兒學校面試，及拍日常生活片段，相信問題不大。

（即時娛樂）