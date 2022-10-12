高院法官稱原審裁判官以「冥頑不靈」形容薛影儀 說法略嫌過火 (17:30)

「亞視一姐」薛影儀去年9月沒戴口罩離開住所，其間不滿被街坊拍攝，涉對街坊「起飛腳」。她承認普通襲擊及違反第599I章「口罩令」，判囚兩星期及罰款5000元，後來就普通襲擊罪提出刑期上訴得直，改為判囚兩星期、緩刑18個月。

高院法官今（12日）頒判辭指，原審裁判官以「冥頑不靈」形容薛影儀，說法略嫌過火，另從片段所見，薛只想擺脫街坊的纏繞，所用的暴力不算嚴重。

法官李運騰在判辭表示，案件原審時，裁判官蘇文隆沒有觀看上訴人薛影儀（38歲）和控方證人邱淑秋爭執的片段。法官引述片段指，薛一直逃避邱拍攝，惟邱窮追不捨，多‍次向薛說粗言穢語、嘲笑薛的身材，並阻止薛離開。李官認為，單憑這一點，法庭已有足夠理由就普通襲擊罪重新量刑。

李官認為，即使薛影儀沒有戴好口罩，正‍當的處理方法是向當局投訴，邱淑秋對薛辱罵挑釁，行為不值得鼓勵，反而會激化雙方矛盾，推高衝突風險。李官又指，薛於2012年因刑事恐嚇、襲擊致造成身‍體傷害等罪判感化令，有關案底已是約10年前的事，薛並非「慣‍犯」，同類型案底不應視為加刑理由，故裁定刑期上訴得直。

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（即時娛樂）