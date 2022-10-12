鄭秀文叫老公自己執生 盼許志安懂珍惜機會：因為唔係必然 (18:07)

鄭秀文（Sammi）、廖子妤、蔡思韵及楊文蔚今天（12日）到中環出席針織品牌限定店開幕，Sammi表示工作已安排到2024年尾，包括電影、紅館及巡迴演唱會，她說：「差不多啦，這個年紀不能計劃太遠，對我來說2年都太長，但要取期一定要這樣計劃，都好勞累。」

Sammi表示已看老公許志安（安仔）早前網上直播音樂會，問覺得安仔表現如何？她說：「我覺得他很盡力，看到他為演出做好多準備，練歌、保養把聲、保持體態，如他所講很珍惜這個機會，因為不是必然，有唱片公司和觀眾願意給機會，自己執生，他這麼大個人自己懂，知道珍惜兩個字不止說講出來容易，要用行動來支撐這兩個字，要誠意演出，演出水準好重要，我幫不到，要靠他自己，只要一個人心裏懂珍惜，就不用多講，會自動波去做。」問她感受到老公有多珍惜？她認為無論是不是安仔，覺得人愈大對任何事都會珍惜，包括和身邊人的關係。

Sammi坦言自己以往只珍惜身形，一味要瘦，現在愈來愈珍惜健康，覺得比身形更重要，她說：「大家覺得我好瘦，其實我瘦了很多年，見到我瘦毋須驚訝，其實因生活習慣，運動和飲食養成這個體質。」

（即時娛樂）