艾粒下周開騷 喜獲「粒粒粉」辦展覽回顧成軍20周年 (18:48)

現場除了設有影相區予粉絲打卡，還有很多來自「粒粒粉」珍貴展品，包括過往演出門票、雜誌封面、2人過往撰寫廣播劇親筆手稿等。（大會提供）

艾粒雖忙於綵排，但昨晚仍抽空欣賞此展覽，2人甫踏進現場便被「粒粒粉」精心準備驚喜感動。（大會提供）

艾粒（ILUB）將於10月20日至10月23日，於九展Star Hall舉行《歌頌生命沿途有你艾與粒激情雙星璀璨二十ICHIBAN 香港之夜》。

適逢艾粒出道20年，忠心的「粒粒粉」早前為偶像炮製應援巴士送驚喜；而臨近開騷，「粒粒粉」再花心思，特別於下周開騷的Star Hall場地樓下，斥資租了一商舖並佈置成展覽場館，為偶像再送上「ILUB 20th Exhibition 2022 艾粒二十週年展」。

2人得知此消息，即使忙於綵排，昨晚（11日）特別抽空欣賞此展覽，2人甫踏進現場便被「粒粒粉」精心準備驚喜感動，當奴說：「個感覺就好似睇緊自己嘅時間囊！」少爺占則說：「好感動！呢個展覽嘅資料詳細過維基百科！」

現場除了設有影相區予粉絲打卡，還有很多來自「粒粒粉」珍貴展品，包括過往演出門票、雜誌封面、2人過往撰寫廣播劇親筆手稿等。

現場還設有一幅接近10米長相片牆，展示不同時期艾粒，藉此回顧艾粒20年以來作品，見證2人經典時刻：當中包括艾粒於叱咤台上領獎時相片、艾粒電視台被日本節目討論的新聞、以及首次於紅館演唱會上哭崩畫面等，讓一眾粉絲見證艾粒成長，印證2人歌詞「回看那十幾的我」。現場更派發紀念品和應援物，歡迎大家到場參觀「打卡」。

（即時娛樂）