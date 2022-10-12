林志玲弗爆現身 電話藏「寶」如初見 讚老公「神隊友」 (19:28)

已為人母的「逆齡女神」林志玲，今天（12日）在台灣出席代言品牌活動，志玲火速收身，面色紅潤，狀態弗爆，就連司儀黃子佼亦讚嘆其顏值再升級。

林志玲與黃子佼4年前曾合作做直播，當時很多人擔心志玲的桃花運，想不到4年後他們再遇，2人已變了新手爸媽，初為人母的林志玲不諱言，做媽媽後最大挑戰是無法充分休息，畢竟作息都會以孩子為重心，生理時鐘被打亂，有時一整晚斷續睡不夠3小時。

林志玲又大爆現時家中大小事務，都和丈夫AKIRA分擔，她指自己沒有請保姆，全程由自己照顧BB，她讚老公是「神隊友」，2人接力湊B，現在BB開始識爬，怕BB危險，林志玲長時間盯實，志玲說：「我以前工作常飛來飛去，對於調時差很有信心，原本覺得自己健康基礎還不錯，可以應付得來照顧寶寶生活，但長時間下來，我發現沒有想像中順利。」

談到BB生活點滴，志玲甜絲絲表示現時電話內的照片，全部都是BB照片，每張相記錄BB的成長，每個表情、每個動作，感覺都是第一次見一樣，讓她每張相都不捨得刪掉，她說：「 記得有一次我煮副食品給寶寶，結果他很捧場，整碗吃光光，覺得很有成就感。」

（即時娛樂）