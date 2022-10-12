60歲關之琳拍賣逾億元珠寶行善 貴氣現身談近况 (19:53)

當中以估值2200萬至3500萬港元﹑12.46卡的紅寶石及鑽石戒指最為名貴。（劉永銳攝）

上月「登六」的關之琳，將51件私人珍藏珠寶拍賣，總最低估值逾1憶，當中以估值2200萬至3500萬港元﹑12.46卡的紅寶石及鑽石戒指最為名貴。

拍賣會將於下月28號舉行，關之琳今天（12日）貴氣現身，戴上逾3200萬鑽飾出席傳媒預展，分享收藏珠寶心得及近况，她表示30年前開始追求首飾，慢慢認識到，買就要買最好，最喜歡簡單設計，所有顏色寶石都鍾意，因為容易配搭，她笑稱亦怕買珠寶被騙，每次都要詢問相熟專家。

關之琳受訪時拒分享收藏多少珠寶，她笑言：「唔講呢啲，為咗我生命安全，哈哈...講笑而已！」她表示考慮了2、3年，決定今年生日給自己一個紀念，為社會做善事，她說：「捐幾多好難講，我當然希望不只估價數目，多一倍就更好，可以回饋多點社會。」她坦言挑選珠寶拍賣時，並沒有經過內心掙扎，既然想了這麼久，就不如做，希望經過今次第一擊後，將來會有多幾擊。

關之琳表示只會投資珠寶及房地產，對於之前被節目《天天開運王》公開居所，令價值1.5億的3000呎豪宅曝光，她說：「我冇即刻搬走，仲經常喺屋企拍片，其實呢次我都好shock，點解會拍得咁仔細，但無所謂啦，今次拍賣官方照片都係喺屋企影，舒服啲囉，唔想咁造作，不如喺屋企同啲狗仔玩。」

（即時娛樂）