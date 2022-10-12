林德信疫情領悟家庭重要想結婚 葉中月：做音樂是幸福事 (21:13)

林德信（Alex）近年作獨立發展，他最近與葉中月（Robynn，前名葉晴晴）合作推出英語新歌《Sparkling Wine》，大玩80年代Retro Disco的士高復古曲風，玩味十足。

兩人相識10年，曾同唱片公同又是好朋友，但從未在音樂上合作。直至10年後，同以獨立歌手身分發展，便想有何新搞作。Alex笑說起初傾了半年都沒有什麼火花，直至今年聯同監製構思到這個首歌。其實主要是想玩一下Robynn，從未見過她玩這個曲風和打扮。他指爸爸林子祥看過MV後，笑他造型感覺很奸，又略嫌Robynn太保守，未有配合歌詞全裸上陣。Robynn笑說自己今次「被玩」，因歌詞尺度很大，還有MV中是講她赤裸浸浴，但她過不到心理關口。拍攝時導演有問她能否將肩帶拉下或除掉，她說不好，怕浴盤水位不夠高遮擋。幸好與導演多年朋友，她感到不舒服不會迫她做。今次相比以前的風格已跨出一大步，老公有來探班，很支持她。

Alex與Robynn承認獨立歌手這個身分不易做，Robynn笑指以前有公司同事幫忙安排一切，現在所有事要一手包辦，製作也要跟預算做。Alex直言入不敷支，他視作投資堅持做下去，歌手有自己作品很重要，不想開演唱會只唱舊歌，有繼續教瑜伽賺取經費。

Robynn亦參與一份玩具圖書館工作來支撐她繼續經營音樂路，她認為有得繼續做音樂是幸福的事。她直言雖然已年過30歲兼為人母，但未想過放棄音樂，是她人生一部分。

Alex被問何時成家立室？他直言疫情令他有所領悟，以前會不停追趕工作，這幾年發現屋企原來最重要，開始認真想成家。他與拍拖5年多圈外女友Candace感情穩定，以前對婚姻很掙扎，現在想通了，但見步行步，這幾年教識他很多事情都控制不到。

（即時娛樂）