負面新聞不斷 林鈺洧指爆料者是女性 望對方停止 (23:17)

應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡與友誼小姐邢慧敏今日（12）出席最後一次港姐領獎活動，林鈺洧笑言有點失望，並指現在收到的獎品數不清，當中最喜歡今日收到的大相架，會掛在家中。對於有指她在當選加冕坐下時疑走光，她說那時不知道，可能太開心忘記坐姿，但本身有打底。

林鈺洧之前透露會將獎金捐出作慈用善用途，她說想捐到與保護兒童有關的慈善機構，因為留意到兒童機構接連發生虐兒事件，感到不開心，小朋友是需要幫助，但相信只是小部分機構失德。本身有助養非洲及柬埔寨兒童，非洲的「女兒」已13歲，會畫畫及寄相給她。她回想自己13歲已半工讀生活，是另類體驗，書本也學不到。邢慧敏在旁說自己13歲時不知做什麽，覺得林鈺洧的經歷，造就今天的冠軍。

林鈺洧獲得冠軍後負面新聞不斷，傳她欠卡數、搵情敵講數。她坦言對於爆料人是誰心中有數，心入面有答案，指對方是女性，但不會開名，希望對方不要再這樣做，真的要停，所指的不是她的行為，是百分百假新聞。是否以前做模特兒的競爭對手做的？她強調以前同公司模特兒好好朋友，她亦好少應酬，好少得罪人。會否涉及爭男友或工作結仇？她不作透露。

許子萱與梁超怡表示跟監製見過面，表達想拍劇及主持多方面發展的意向，希望履行港姐職責，亦可以兼顧演藝工作。今晚《香港小姐再競選》錄影，她們有留意一班師姐再參選，許子萱說好仰慕師姐，要為她們加油，預祝有好成績。有否心得分享？她說師姐們經驗比她們豐富，選美要不忘初心。」她看好關楓馨，大家參選編號都是4號，希望帶來好運。

（即時娛樂）