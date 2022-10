因MIRROR紅館演唱會事故而受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo),目前仍然留醫,昨天(12日)是阿Mo的28歲生日,要在病榻中度過,一班舞者發起一連9天生日應援活動,到銅鑼灣的STILLHOUSE為阿Mo舉行應援展覽"MOmentwemade",這幾天阿Mo的好友及市民到場支持。

阿Mo雙親和姑丈昨天於展覽開始前,一同抵達現場,並寫下心意卡為兒子送生日祝福:「啟言Mo 爸媽痛你!我們會心連心無悔地與你走下去 愛你的爸媽。」之後阿Mo父親在貼有不少打氣便條的打氣牆留影,他們逗留約15分鐘便離去。

事後阿Mo爸爸李盛林在社交網貼相,並以英文留言:"Happy Birthday Moses. We'll walk with you down the road. Not only the whole family, all friends around the world, but also our Jesus as well."

