受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)昨天(12日)28歲生日,阿Mo雙親昨天到生日應援展覽,並寫下心意卡為囝囝送生日祝福。阿Mo女友兼COLLAR成員蘇芷晴(So Ching),亦在Ig限時動態分享照片,她在阿Mo應援燈箱拍照留念,相中的So Ching戴帽及口罩,幾乎遮了整張臉,她在該帖文留言:"You said you want me to post it💛"﹑So Ching亦感謝大家對阿Mo祝福:"Thank you all for your blessings to him🙏🏻"

至於MIRROR副隊長江𤒹生(AK)﹑陳瑞輝(Frankie)亦低調到阿Mo生日應援活動,昨天2人分別在Ig限時動態貼了羽毛貼紙照,並祝阿Mo生日快樂﹗

