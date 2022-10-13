美麗戰場｜唐詩詠客串霸氣闊太：葉念琛成日話我好惡 (13:25)

無綫台慶劇《美麗戰場》昨晚（12日）焦點，落在以客串身分演出的視后唐詩詠身上，詩詠在劇中演富貴趙太，與趙生（麥秋成飾）為家寶（陳瀅飾）補習學生父母，表面上一家和睦，隨著家寶撞破趙生有外遇起了暗湧，某天趙太忽然通知家寶已遭解僱：「因為你睇咗一啲你唔應該睇到嘅嘢。」

正當觀眾與家寶均以為是趙生「滅口」，劇情卻大反轉，原來家寶當日拍下趙生偷食照片並勒索30萬，趙生向趙太自首，趙太窒完趙生後，即著手處理「蘇州屎」。

她先向家寶表明立場：「你估我第一次知道我老公拖住第二個女人？咁多年佢出面有幾多女人，我會唔知道咩？」並指解僱她是因為知道趙生對她有意思，並霸氣十足指摘家寶：「我好了解你呢啲表面好純情，但裏面充滿住機心嘅女仔」、「唔使再擺你呢個無辜樣喇，如果你真係清高，點解問我老公攞錢？」

詩詠客串《美麗戰場》全為撐葉念琛，2人相識近15年，因電影《我的最愛》結緣，之後合作過《我要發達》、《我的情敵女婿》及《阿索的故事》，詩詠在《阿索》中的角色亦叫阿寶。詩詠受訪時大讚葉念琛對她照顧有加，並答應讓她一日內完成所有拍攝。詩詠接受無綫娛樂新聞台訪問時，直指葉念琛找她演趙太，全因覺得她夠惡：「佢成日話我好惡，應該畀人見到我呢一面喎。」

詩詠透露事前做足功課：「試咗幾種唔同演繹方法，去搵點樣最好睇。」她又讚葉念琛勇於嘗試：「佢好肯畀演員試啲未試過嘅嘢，所以佢搵我時我一口答應。」

（即時娛樂）