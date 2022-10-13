湯令山11月九展Star Hall開3場個唱 優先訂票2小時內爆滿 (14:07)

談到今次演唱會，Gareth坦言有點焦慮，因為要籌備的事太多。（大會提供）

湯令山（Gareth.T）首個個人演唱會《Gareth.T 湯令山 November Rain 2022》，將於11月18至20日，於九展Star Hall舉行 ，昨日（12日）優先訂票，2小時內爆滿！湯令山聞悉喜訊後表示： 「好開心知道這個消息，不過任務仍未完成，還有很多準備工夫要做，我會繼續努力，多謝支持。」

是次演唱會以湯令山前年年底寫的歌曲《November Rain》命名，當時他創作《November Rain》獻給已故叔叔，是一首對他非常重要歌曲。而《November Rain》的海報之中，見他拿著一個水壺，站於沙漠之上，準備淋幾棵鐵花。他說：「我希望在11月，為文化沙漠下一場雨，我就係個場雨。」

演唱會還未正式公布，他在自己Ig發放meme圖，發布疑幻疑真演唱會消息，以一張聲稱是fanclub 惡搞的meme圖「TONG I DRINK 22 LIVE 」開玩笑，但因為未開售內部認購已反應熱烈到秒速停接單，大眾未收到消息前，公司內部已決定加開11月20日場次，由原定11月18及19日兩場，加開至3 場。

談到今次演唱會，Gareth坦言有點焦慮，因為要籌備的事太多，由舞台﹑音樂﹑表演﹑以至演唱會紀念品，他都參予其中，但亦樂在其中。他表示到時會為大家帶來視覺、聽覺上奇觀，樂隊與弦樂伴奏以至神祕嘉賓，必令觀眾覺得難忘。

另外，他亦在IG上發布給自己的筆記（演唱會版），上面寫上：

1.歌迷，朋友最重要，不要在我首次個人演唱會令他們失望。

2.每日練歌，因為這樣唱歌才不會不夠氣。

3.打拳、跑步和跳繩時，不要留力，因為帶氧運動很重要。

4.學習妥協和接受，出現小問題和失敗只是正常事。

5.如果第一次演出並不完美，先專注做好自己本份，其他都不重要。

6.食得健康，學習適當時候放鬆。

7.不要弄傷自己，不要踢足球。

（即時娛樂）