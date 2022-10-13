全城一叮｜劉家聰曾生腦瘤 做開腦手術 演繹手影舞 搞喊馮盈盈 (15:22)

劉家聰2018年時，發現腦內生了約6cm大的腫瘤，當年他經歷8小時開腦手術，而馮盈盈被家聰的手影舞搞到淚崩。（大會提供）

無綫節目《全城一叮》今晚（13日）播出的一集，出場單位包括謝采芝、黃紫恩+劉展霆、方紹聰+關嘉敏、陳懿德及劉家聰，各單位分別表演唱歌、跳舞及棟篤笑等。

入行逾20年的劉家聰，在節目中表演影子舞，背後故事更是充滿洋蔥。2018年時，家聰發現腦內生了約6cm大的腫瘤，因而經歷8小時開腦手術。完成手術後，病情反覆的家聰，再度經歷半身癱瘓考驗，雖然過了一關又有一關，但樂觀的他談及經歷時，仍一笑置之，並指手術後要學習重新做人：「要學行路、學講嘢、學平衡，做物理治療。」家聰又指很享受踏上舞台感覺：「我最鍾意掌聲。」家聰的人生經歷及面對逆境的意志，令馮盈盈淚崩。

家聰受訪時透露，為了手影舞籌備1個月，談到當中最大難度，他說：「最困難係要身體配合光線方向，達到想要嘅光影效果，學習每一樣嘢都係困難，但只要有正面思想，就可以將困難簡化。」家聰續指表演手影舞的原因，是想以最直接簡單方式，傳遞正面信息，亦想帶點趣味性。

去年入圍港姐、現為《東張西望》主持的陳懿德，則表演唱歌。以汽球肥妹裝、光着腳上陣獻唱《女神》的她，更表演極速大變身，獲伍詠薇大讚可塑性高：「我覺得你好得意！」

（即時娛樂）