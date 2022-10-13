古天樂集資推出《總會拍電影》計劃 首季結果正式公佈 (15:45)

本地電影業界「疫」境自強，2021年古天樂上任香港電影工作者總會（電影總會）會長後，即親自集資推出《總會拍電影》計劃，公開招募劇本，由總會投資開拍，鼓勵新一代電影人積極創作，一同探索港產片的新路向，於電影業界艱難時刻，為同業創造工作機會。

首季《總會拍電影》計劃反應熱烈，由4位資深編劇及導演，包括莊文強、許月珍、戚家基及陳淑賢組成的獨立劇本評審團評分後；古天樂與莊文強更親領導演陳詠燊，以及資深電影監製面試10強主創，最終選出以下2部創意及執行力皆優的劇本，成為首季勝出作品。

電影名稱：《惡人當道》

導演及編劇：關文軒

故事簡介：描述一名已退隱的社團老大，因一群受收購重建問題被欺壓的街坊而重出江湖的故事。

電影名稱：《不赦之罪》

導演：林善

編劇：譚善揚

故事簡介：一名牧師每天面對著一位曾犯強姦罪的青年釋囚，同時隱瞞自己是該受害少女的父親。

古天樂說：「第一季收到的劇本片種，由溫情、勵志、懸疑、動作、恐怖到探討兩性關係的片種也有。最後我們會見劇本得分最高的10強主創團隊。其中有非常年輕團隊，看到他們充滿自信及想法，對香港電影仍然充滿熱情及夢想，令我們非常振奮。第一季獲投資的兩部作品，一部細膩貼地，一部大膽地探索人性，其中《惡人當道》已率先開機。」

《惡》導演及編劇關文軒說：「很多謝總會垂青，感激每一位評審們！《惡人當道》是我的第一部電影，我會盡力把電影拍好，期待跟不同崗位的前輩合作，也期待跟觀眾分享的那一天！」

《不》導演林善則說：「收到面試通知時完全不知道面試評審是誰，既興奮又緊張。入去見到會長古先生及幾位知名導演、監製，受寵若驚，感覺奇妙並獲益良多。感激總會及各位評審，支持我們這個經驗尚淺編導團隊，讓題材較非主流的《不赦之罪》有機會被拍成電影！」

另外，香港電影工作者總會同時宣布，繼劉鑾雄慈善基金後，「宏寰文化傳播」亦已投入支持《總會拍電影》項目，令未來數季計劃可以順利開展。發言人表示：「我們非常認同古天樂會長的理念，通過直接支持香港電影工作者總會開戲，最直接為不同崗位的本地專業電影工作者創造更多就業機會，為香港電影業帶來新氣象。」

古天樂說：「非常感謝『宏寰文化傳播』對總會的支持！通過總會牽頭開拍更多可塑性高的本地電影，除了希望發掘更多有潛質的年輕創作人才，更重要是團結香港電影工作者，令不同崗位的電影從業員有更多、更平均的開工機會。」

基於2022年上半年疫情反覆，同時為讓劇本修改及有更充裕時間籌備，第一季作品籌備工作稍為推遲，務求精益求精，第二季申請將稍延至2022年第四季公布。

（即時娛樂）