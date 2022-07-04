港女野人｜廖慧儀騷結實美腹肌 Honey瘋狂操水致勞損 行山膝痛發作 (15:56)

四女平均只睡2小時便出發登山，但她們魄力驚人，不但爬高爬低、上斜落斜沒難度，更維持「高分貝」操作。（大會提供）

廖慧儀是瑜伽導師，在節目中她曬出結實腹肌及老鼠仔。（大會提供）

由4名港姐出身的J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）擔任主持《港女野人》，今晚（13日）和明晚（14日）兩集，四女在山藝達人達Sir帶領下，挑戰「香港三尖」之一、有「香港第一險峰」稱號的蚺蛇尖，難度系數高達五星級。

要攀登蚺蛇尖頂峰除了克服斜度極高崎嶇不平山路外，上落山的路程更長達近900米，絕對是集中力、意志力及體力一大挑戰。由於出發當日天氣酷熱，為免中暑，達Sir選擇於凌晨3點左右出發登山；由於四女事前又要打點﹑又要紮營和上堂惡補行山知識，每人平均只睡2小時便出發登山。

四女依然魄力驚人，不但爬高爬低、上斜落斜沒難度，更精神奕奕維持「高分貝」操作，連達Sir亦忍不住大讚四人潛力及毅力驚人。四人當中以Jessica狀態最好，全程帶頭的她，無論是結實的腹肌或是老鼠仔，均相當搶鏡，落山時更靈活自如，但被Honey取笑似「魷魚」。

問到Jessica如何操出如此健美腹肌，身為瑜伽導師的她直指多做瑜伽有幫助：「因為瑜伽有好多腰部扭轉動作同埋呼吸法，都係鍛鍊核心肌肉，加上呢個節目，我哋行咗好多山，所以腹肌就更結實咗。」Jessica續指要操出腹肌，單靠節食不行，一定要配合肌肉訓練才能練出完美線條。

這次她們挑戰高難度之旅暗藏危機，皆因Honey登山前膝痛發作，要靠食消炎止痛藥頂硬上，幸好最後有驚無險。Honey說：「以前我操水操得太勁，搞到好多隱性舊患，好彩都唔算嚴重，但就唔可以做過量運動。我試過拗柴未好就不停操水，搞到啲軟組織鈣化咗同有白色一點點勞損咗。」

（即時娛樂）