梁祖堯拒開餐廳 不想將興趣變生意 讚顧定軒戲路廣可塑性高 (17:13)

梁祖堯讚顧定軒可塑性高：「陰柔又得，剛強又得，彈性好大。我認識的他都好感性，舞台劇就是需要情感豐富的人，這樣才有感染力。」（柯美攝）

梁祖堯、顧定軒（Zeno）、陳柏宇（Jason）、葉巧琳和馮允謙等，今天（13日）到中環出席活動。顧定軒消瘦了不少，他解解釋首次以歌手身分參與昨晚麥花臣場館舉行的音樂會，因事前太緊張沒胃口，所以瘦了5磅，他說：「音樂會已結束，我會吃東西，很懷念參加《全民造星III》時，梁祖堯煮很多美食給我們吃，真的好幸福。」

梁祖堯廚藝了得，問他會否考慮開餐廳？他斬釘截鐵表示不會，他解釋之前很多朋友邀請他合作開餐廳，他全都推掉，不想將興趣變成生意，這樣不會開心，他說：「我不懂計數，做生意死硬，朋友來光顧，我不會收錢，還開酒招呼，應該不足2個月就關門，還是平時下廚煮給朋友享用好了。」

梁祖堯為11月底演出的舞台劇《有人出租》準備，他透露有意與顧定軒合作舞台劇，為對方度身訂做角色，大讚顧定軒戲路廣，可塑性高，可以貼地又可以高貴，他說：「陰柔又得，剛強又得，彈性好大。我認識的他都好感性，舞台劇就是需要情感豐富的人，這樣才有感染力。」在旁的顧定軒感動到眼濕濕。

另外，Jason透露稍後將推出新歌《有天》，這首歌是新碟的結尾歌。他那麼忙，會否忽略家庭？他說：「不會，我有幫手做家務，不過因為屋企有工人姐姐，我不可以搶走姐姐份工。（有了女兒後，會否分薄對太太的愛？）愛是不用分出去，我對太太的愛沒有減少，只是時間分配問題，被女兒分薄了一點。」

（即時娛樂）