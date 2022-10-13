香港小姐再競選｜梁允瑜盼搣甩爆粗標籤 李天縱為女兒而戰 (17:31)

無綫節目《香港小姐再競選》昨晚（12日）錄影，14位候選佳麗通過自備泳裝、問答環節及才藝表演，爭奪「最佳進步獎」、「更上鏡小姐」以及冠軍寶座。大會評判陣容包括：陳百祥、高海寧、葉念琛及袁偉豪等，並請到陳曉東擔任表演嘉賓，為節目打頭陣。

14位候選佳麗包括 （1）梁允瑜、（2）蔡菀庭、（3）陳懿德、（4）黎寬怡、（5）李天縱、 （6）李芷晴、（7）賴彥妤、（8）鄺靜汶、（9）黃婉恩、（10）王嘉慧、 （11）何沛珈、（12）關楓馨、（13）麥皓兒、（14）莫韻諰，她們分別穿上性感晚裝，在陳曉東歌聲下出場及自我介紹。

當中有「粗口港姐」之稱的梁允瑜，自嘲參選港姐希望有機會做《學是學非》，但1年後大家對她的印象，仍然跟是非和爆粗有關，希望能除掉這些標籤，大家認識真實的她。

年紀最大的李天縱則為女兒而戰，她表示11年前不會廣東話，便膽粗粗參加港姐，有苦自己知，入行後一直學廣東話，去到劇集《兄弟》終於不用配音，她說：「今次再參選是想讓女兒知，你媽咪係得㗎！」

佳麗們換上運動裝踩單車，大騷美好身段，以梁允瑜、李芷晴、王嘉慧及何沛珈最有看頭；相比下，鄺靜汶和莫韻諰較輸蝕。李天縱亦不輸給一班師妹，示範原地一字馬盡顯功架；在才藝表演環節中，各佳麗施展渾身解數，陳懿德表演腹語，帶來驚喜；李天縱請來李媽媽幫手，為她的中國舞及朗誦琵琶伴奏；何沛珈傣族舞演出姿態優美，賞心悅目。不過現場也有不少蝦碌場面，梁允瑜跳舞跳到舞衣下滑，露出「缽仔糕」；蔡菀庭一邊Rap一邊甩beat，場面尷尬。

（即時娛樂）