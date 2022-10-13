陳曉東兩個女兒曾被星探睇中 高海寧冇勇氣再穿泳衣選美 (17:45)

陳曉東表示兩個囡囡曾被星探看中，但被他拒絕，他解釋不想囡囡太快接觸娛樂圈。（劉永銳攝）

無綫節目《香港小姐再競選》昨晚（12日）錄影，大會評判陣容包括：陳百祥、高海寧、葉念琛及袁偉豪等，並請到陳曉東擔任表演嘉賓。

陳曉東與太太一同現身，他說太太想來TVB，遊覽陪伴他成長地方，本來上次有機會來，但因叫錯細車不夠位而錯過，太太還因此氣了他一天，笑指並非特意監場，只是監唱，他說：「原來我上次當港姐表演嘉賓已是2000年，印象很淡。」

問到將來如果女兒想選美會否支持？陳曉東表示完全沒想，因現時2個囡囡成長環境比較單純，雖然曾被星探看中，但遭他拒絕：「我即時除下口罩說，我就是她們經理人，我不想她們太快接觸娛樂圈，先專心學習，不過鼓勵她們學習街舞、芭蕾舞，兩個女兒剛剛一齊考過五級鋼琴，細妹還拿優等獎。」

演唱會在即，陳曉東表示現已開始閉關，每日練歌、練舞和健身。談到張繼聰日前因染疫而取消演唱會？陳曉東說：「這些防不勝防，盡量啦，其實大家出來工作都很勇，我平時多吃維他命，早睡不熬夜，自覺已進入演唱會狀態。」

身為大師姐的高海寧低胸現身，被問到可有興趣再選一次時？她坦言現時沒有勇氣再穿泳衣上台選美，很佩服一班佳麗再參選，她說：「公司最近多了節目給一班有熱誠的同事去發揮，好似林子超在《全城一叮》中（男扮女裝）跳唱，覺得他很有勇氣和才能，亦被他的故事感動。我要先練好自己的才能才敢參加，無謂出來獻醜。」

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（即時娛樂）