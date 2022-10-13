美麗戰場｜蔣家旻風頭蓋陳瀅 被封「世紀賤精」不反感 (19:04)

有指蔣家旻演的角色風頭蓋過陳瀅，她謙稱說：「陳瀅遲些會發功，深層次地黑化，可能她會變得比我更衰，大家發揮機會好平均。」（劉永銳攝）

劇中飾演「鍾家琪」的蔣家旻，繼被大罵她花名「反骨琪」之後，最新再被封為「世紀賤精」，對此她未有反感。（劉永銳攝/資料圖片）

陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華、方力申、丁子朗、林盛斌等，今天（13日）為無綫台慶劇《美麗戰場》宣傳造勢。

劇中飾演「鍾家琪」的蔣家旻，繼被大罵她花名「反骨琪」之後，最新再被封為「世紀賤精」，對此她未有反感，還多謝觀眾的支持。她解釋自己角色一直去得好盡，而陳瀅、劉佩玥及陳曉華的角色，則由原本純真慢慢變黑化，演繹上較有層次，呼籲觀眾用耐性繼續留意變化。

有指她演大反派風頭蓋過陳瀅，蔣家旻謙稱沒有，她說：「陳瀅遲些會發功，深層次地黑化，可能她會變得比我更衰，大家發揮機會好平均。」她知道觀眾追劇都看到很激氣，慶幸出街暫時沒有被罵，得悉外間讚她演技有進步，已視為好大鼓勵。

劉佩玥亦多謝觀眾對她支持與讚賞，透露為演繹角色的年輕版和成熟版，都付出過不少心思。提到林盛斌飾演城中富豪「徐富貴」，劇中用送手袋攻勢追求飾演女記者「李靜兒」的劉佩玥，有指情節似影射大劉劉鑾雄與太太甘比陳凱韻的故事。

劉佩玥有留意網民談論此事，覺得幾有趣，她本人則沒有影射別人的想法，估計可能大家追劇太投入，她說：「好開心大家都看得投入，才將真實人物找角色來對照。我的意見是『如有雷同 實屬巧合』。」

（即時娛樂）