魏浚笙拍新戲被折磨 廖子妤感激黃子華教呼吸 沈月送戒指畀妹妹 (19:26)

盧慧敏表示重看了一部自己好喜歡的電影，作為給自己的生日禮物。（大會提供）

魏浚笙（Jeffrey）﹑廖子妤﹑盧慧敏和邱淑貞女兒沈月，出席珠寶品牌期間限定店活動，廖子妤騷香肩﹑沈月身穿吊帶裙﹑盧慧敏型格打扮示人，各具美態。

沈月表示如果挑選珠寶首飾給至愛，她會揀戒指送給妹妹，大家一齊戴，好比Sister Rings一樣。沈月表示很喜歡現時模特兒工作，同時也愛畫畫，希望有更多機會接觸畫畫或者藝術方面的工作。

廖子妤已完成電影《毒舌大狀》拍攝工作，她感激前輩黃子華教她呼吸，是一種調整自己作息的呼吸法，令她感到平靜和有趣。

剛度過29歲的盧慧敏表示，她重看了一部自己好喜歡的電影，作為生日禮物，原來她每年都會重看該電影一次。此外，她也寫了一封信給自己，寫下這一年經歷，盧慧敏稱自己每一年都會讀上一年給自己的信。

Jeffrey曾提過有意進軍樂壇，他表示有具體計劃，希望明年實行，方向會是抒情風格，先練好歌藝，之後才敢想跟前輩合作。他現正忙於拍攝電影《超神經械劫案》，問到拍攝以來有沒有難忘事，他分享有一場戲要被折磨，頭髮需要長期濕著拍攝，加上有些高難度動作，當日他吃了4粒頭痛藥仍然不舒服，連平日很捱得的他也覺有少許辛苦。

（即時娛樂）