威廉王子失落2022年最性感光頭男寶座 邊個冠軍？ (19:07)

由美國SEO公司Reboot舉辦的2022年全球最性感光頭男選舉，根據一衆光頭男士的面形黃金比例、在社交媒體受歡迎程度、收入及高度等各方面條件計分，從而得出結果。過去連續兩年登頂的英國王儲威廉王子，今年跌落第5位；不過在高度方面，身6呎2吋的他仍穩守第2位，僅次於性感排名位列第9、身高6呎4吋的《黑亞當》狄維莊遜（Dwayne Johnson）。至於最性感光頭男寶座，則由《狂野時速》系列男星雲狄素（Vin Diesel）稱冠，據報10分滿分，他得分達6.46。

2022十大最性感光頭男

1）《狂野時速》雲狄素（Vin Diesel）

2）《穿Prada的惡魔》史丹利杜茨（Stanley Tucci）

3）《特警》施瑪摩亞（Shemar Moore）

4）饒舌歌手Pitbull

5）英國王儲威廉王子

6）《換命快遞》積遜史達咸（Jason Statham）

7）《虎膽龍威》布斯韋利士（Bruce Willis）

8）網紅祖洛根（Joe Rogan）

9）《黑亞當》狄維莊遜（Dwayne Johnson）

10）前世界重量級拳王泰臣（Mike Tyson）

（即時娛樂）