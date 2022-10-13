美麗戰場｜陳瀅瞪大眼表情惹負評 本尊親回：總有人喜歡和不喜歡 (19:43)

陳瀅表示向來不喜歡亦好怕跟別人爭東西。（資料圖片）

陳瀅在劇中演技被指遜於其他同劇演員，她稱演戲是表演藝術，每人對藝術品味，有不同看法，總有人喜歡和不喜歡，很難有全世界人都同意。（劉永銳攝/資料圖片）

陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華、方力申、丁子朗、林盛斌等，今天（13日）出席無綫台慶劇《美麗戰場》宣傳活動。

之前飛巴黎出席時裝周而缺席宣傳活動的女主角陳瀅，返港後終於歸隊，今天首次亮相宣傳；她和劇中大反派蔣家旻重演劇中「選港姐」及「爭風呷醋」情節，為爭奪港姐后冠施展渾身解數，表現投入。

身穿粉紅色吊帶裙亮相的陳瀅表示，首播時雖然人在外地，也有留意外間對《美》反應和做網上直播，很開心見到大家熱烈討論。

對於內地網民狠批她演技稍遜於其他演員，又貼出她在劇中多個瞪大眼表情截圖，揶揄她只得「一號表情」，再留言「瞪眼瞪到我睡覺都做噩夢，好得人驚」；陳瀅不忘自嘲，稱已將瞪大眼表情圖的網上貼圖，傳給監製葉念琛，然後又指劇中有其他靚仔靚女，看他們可以發一個好夢。

她認為無需為網民批評自己差而作出反撃：「演戲是表演藝術，每人對藝術品味，有不同角度看法，總有人喜歡和不喜歡，很難有全世界人都同意，我會保持中立和穩定，不受評論搖擺自己。」她解釋角色分別有3個階段，她演年輕時期覺得較難，到後段變成熟才愈演愈舒服，呼籲觀眾花少少耐性追看。

對於監製有望她能爭奪今屆視后，卻被指演技未如預期；陳瀅說此事沒有打擊她，因從來沒有想過要去爭獎，她說：「向來不喜歡亦好怕跟別人爭東西，獎項不是我『目的地』！作為演員只享受過程，是我保持的宗旨，沒有想到太多。」她又不認同被蔣家旻風頭蓋過，強調男女主角、每位演員都有所發揮，例如稍後登場的朱晨麗和何依婷，都會有爆發機會。

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（即時娛樂）